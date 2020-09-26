李八方online｜觀眾唔夠黨友多 琼子喜獲now幫拖

自從反送例運動後，建制派終於的起心肝做文宣、變身KOL瘋狂拍片。人人都做，自然有比較，好似民建聯主席李慧琼咁，前排佢出席now節目《大鳴大放》時，就講起自己條Youtube頻道訂閱人數唔夠幾位黨友多。唔使驚啦，有傳琼子將會成為《大鳴大放》嘅主持，咁實湊夠數啦。

越多人睇嘅藍絲頻道就越藍，所以民建聯葛珮帆條頻道咪有12萬多人訂閱，連外號「何傻賢」嘅何俊賢都有3萬7，身為黨主席嘅琼子就得6,900，幾無面。講明先，以上數字係來自日前now《政情網上行》嘅FB post。

而家機會嚟喇，據《立場新聞》報道，有消息話琼子將會接替前醫管局主席胡定旭，成為新一任《大鳴大放》主持，咁咪增加好多曝光機會囉。放心喎，同要選嘅內會主席唔同，主持人個位唔使選嘅。

為咗求證，八方聯絡過now新聞台主管、前無綫新聞中國組主管陳鐵彪查詢，不過八方都未問完佢就話「我唔接受訪問」，即刻收線，而琼子亦冇應機。

話時話，以前《大鳴大放》由已故政界重量級人物李鵬飛主持，左中右各路人馬都做嘉賓，飛哥走後變成胡定旭同now記者輪流做，而胡定旭主持嘅集數，大部份嘉賓都係建制嗰邊。《立場》話將來琼子主持就唔會再畀記者做，咁啲嘉賓咪⋯⋯

順帶一提，now係小小超李澤楷嘅，而小小超旗下嘅《信報》喺今年7月，搵咗前政制局社交媒體主管、做過《人民日報》香港分社採訪部主任嘅尹世昌做副總編。

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