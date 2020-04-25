武漢肺炎︱5日無源頭不明個案 港府急與粵澳推健康碼 林鄭：早日讓市民成行

本港連續5日沒有錄得源頭不明個案，過去一周確診個案持續下跌，今日（26日）只錄得1宗輸入個案。特首林鄭月娥於Facebook表示，會爭取與廣東省及澳門重啟討論健康碼，令市民早日成行；並會其他國家商討旅遊氣泡，將來一紙核酸檢測陰性證明是出行必不可少。

有專家表示，若本港未能做到連續最少14日沒有源頭不明個案，難以說服粵澳與香港建立健康碼；指政府希望維持到長時間無本地及源頭不明個案，以便商談通關，故未來放寬社交距離措施會特別小心。

專家：通唔通關要雙方同意

本港連續5日沒有源頭不明個案，整體確診個案在過去兩周，由雙位數下降至單位數；旅遊業界希望盡早與粵澳建立健康碼，恢復生意。林鄭月娥於Facebook表示，港康碼的技術開發基本完成，隨着疫情漸趨穩定，會爭取與有關當局重啟討論，早日讓市民成行。政府已其他國家探討建立旅遊氣泡，短期內一紙或電子版核酸檢測陰性證明是出行必不可少。

不過政府專家顧問、中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，粵澳恢復通關前經過很長時間沒有本地源頭不明個案，本港要連續最少14日沒有源頭不明個案，才能說服周邊地方與港建立健康碼，「通唔通關要雙方同意，一個潛伏期無源頭不明個案，先俾到人信心」。

他指香港於通關上屬被動，要本地疫情完全受控，周邊地方才會接受。若以9月22日開始沒無源不明個案計算，直至10月5日才夠14日，「等多9日無源頭不明個案就安全好多」。

稱食肆有條件放寬至6人一枱

本港社交距離措施於下周五（2日）中秋節翌日凌晨屆滿，許樹昌指，本港連續5日沒有源頭不明個案是好現象，食肆由2人放寬至4人一枱已兩周，沒有食肆爆發個案，認為下周五有條件放寬至6人一枱：「最好係連續14日無源頭不明個案就最穩陣，但係如果繼續無源頭不明個案，又無食肆爆發，都有條件放寬。」

許樹昌強調，政府希望維持到長時間無本地及源頭不明個案，以便可商談通關，所以今次考慮放寬措施時特別小心。

醫管局早前表示，近期普通科門診每日只派發數百個樣本瓶作檢測，遠低於每日最多可派發約2,000個。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，疫情放緩後普通科門診檢測的人數大減，影響監察社區的效果，擔心社區可能仍有傳播鏈及源頭不明個案而未被發現。若受感染者於病情嚴重時才向急症室求診，病毒已在社區傳播。政府應於現時疫情接近清零時，加強宣傳病徵輕微市民要接受檢測。

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