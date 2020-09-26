12港人送中︱朱凱廸質疑港警早知情 事件描述有誤 斥兩地推向非法越境長期拘留

警方高調公佈12名涉偷渡港人被捕當日的快艇航行詳情，曾於案發地點實地考察的立法會議員朱凱廸表示，警方難以單靠雷達追蹤及識別，質疑描述可能有誤。他認為兩地警方希望將事件進一步推向「非法越境」，合理化長期拘留，現階段須依靠海上目擊事件的船隻或雷達紀錄，才能水落石出。

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立法會議員朱凱廸曾與船家去過果洲群島「一尺排」考察。他指，若以時速25海浬（約46公里）航行，確實有機會在半小時內抵達香港東南水域邊界，但時間十分緊張，「慢少少都唔得」。加上當日乘坐的快艇嘗試模擬事發時的情況，安排約12人同船，以如此高速行駛會令快艇十分顛簸，形容「震到飛起」，船家認為必須為熟手才能掌握。

中共喉舌《文匯報》於上月28日曾引述消息，稱12港人快艇於晚上出發，並為免「驚動香港水警」，只以時速20公里（約11海浬）航行，「劇本」與警方所言有明顯差別。朱凱廸指，若只低速航行，難以符合廣東海警及香港水警所描述的案發時間。他估計，由於當日廣東海警公佈的案發時間為「9時」，並無提及上午或下午，有人便「想當然」地認為案發時間是晚上，但他指，當日連兩地警方均無公佈詳細案情，質疑《文匯報》當時根本無法得知詳情，笑言「知就仲搞笑」。

懷疑港警早有通報內地海警

朱凱廸表示，其實快艇在雷達系統上只會顯示為一個點，若船上沒有安裝船隻識別系統，香港水警根本無從辨認。但警方公佈的案情「實牙實齒」，仔細描述快艇的出發時間及地點，他直言覺得古怪，質疑警方可能事前已知情，才能準確辨認及追蹤快艇。他懷疑警方甚至可能早有通報內地海警，讓對方早有部署，事發當日兩地警方「一邊放、一邊捉」，「咁咪送中囉」。

對於香港警方高調公佈案情，朱認為警方希望藉此合理化12港人被拘留，將事件進一步推向「非法越境」，甚至暗示12人「有組織及策劃跨境犯罪」，以求加重眾人所涉及的罪名。他預料，兩地警方未必會進一步公佈事件詳情，要靠當日在附近海域目擊事件的船家，或船隻雷達系統紀錄，才能讓真相水落石出。

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