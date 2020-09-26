港版國安法︱陳弘毅指警方律政司佔重要角色 越多個案上庭法庭越大責任解釋國安法

「港區國安法」實施近３個月，案例日漸增多。基本法委員會委員陳弘毅指，若警方和律政司將《國安法》的範圍演繹得較廣，就有更多案件交上法庭，而法庭就有更大責任去解釋法律，不過他相信，法院會按普通法和國際人權標準解釋《國安法》。

陳弘毅出席港大有關《國安法》的網上論壇時稱，法庭審理案件前，是需由警方調查、律政司檢控，若警方和律政司將《國安法》演繹得較廣，便會有很多個案交上法庭審理，而法庭就有更大責任處理，因此在執行《國安法》上，警方和律政司的角色較為重要。陳亦相信，法庭日後會按普通法和國際人權標準《國安法》。

稱法例無法解決港人身份認同

另外，陳弘毅亦表示難以看到《國安法》能解決港人身份認同的問題，他以港府押後立法會選舉作例子，形容即使選舉押後一年，選民仍會按照自身的政治意向投票，而港府難以取消所有民主派人士的參選資格，所以他對《國安法》能處理港人身份認同問題不抱樂觀態度。他續指，中央仍希望正確地實行一國兩制，只是不願「一國」受威脅才訂立《國安法》，為一國兩制設下底線。

英屬哥倫比亞大學Peter Allard法學院副教授程潔就指，《國安法》與《基本法》都列明其解釋權在全國人大常委會，未有鼓勵或不鼓勵法庭處理《國安法》案件時應主動或被動，所以認為法庭可自行決定。她續指，《國安法》實施後發生候選人被DQ、特首可指定法官等，質疑香港獨立的司法制度會否受干預而使法庭判決變得主觀。她並指，《國安法》的寒蟬效應（chilling effect）已逐漸在社會上浮現，如早前壹傳媒創辦人黎智英被控組織及煽惑參與未經批准遊行等罪，她形容黎作為本港「民主運動標誌性人物」，被中央「咬住」是預料之內的事。

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