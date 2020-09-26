擺凳表演違限聚 大媽指女警歧視

【本報訊】內地大媽今年4月疑無視限聚令，和女伴在中環碼頭附近唱歌表演，有三名男途人駐足觀看，因而被警員票控。大媽否認組織受禁群組聚集罪昨受審，她稱曾呼籲觀眾遵守限聚令，而當時有男警聲言「呢次就算啦」，惟仍收到傳票，並質疑其中一名女警查問她的祖籍，是因歧視她是內地人。女警稱聽不到被告呼籲，不知道是哪位同袍曾說「算啦」，問籍貫是因要填寫傳票。

稱膠凳供他人疲累時坐

女警姚婷婷供稱，今年4月17日傍晚約6時和同袍執勤，發現被告歐麗花（38歲）和另一女子在中環九號碼頭唱歌跳舞，身旁放置擴音器及凳仔，數分鐘後到AIA摩天輪附近繼續表演。未幾其中兩名男觀眾和兩名女表演者跳舞唱歌，五人相距不足1.5米。至7時許，警員認為被告等人違反限聚令，遂截查及票控他們。

被告親自盤問姚，她稱曾呼籲觀眾散開和勿聚集多於四人，質疑姚離她甚遠怎會聽到。姚指被告等人音箱的聲浪足夠讓人聽到發言，當時聽不到被告附近有人聊天。被告透露遭姚查問祖籍何處，「懷疑佢歧視我哋內地人」，更質疑姚「唔知係咪前世同我有仇」。

被告自辯時多次強調在場觀眾不多於四人，亦保持1.5米距離。她稱帶擴音器唱歌是為了測試新買音響，「有音響好聽啲」，膠凳則是供自己和他人疲累時就坐。案件本月30日裁決。女伴則於早前認罪，罰款3,000元。

案件編號：ESS10883/20