港古佬︱破地獄熄燈舞火有奇效 自己喪禮有得自己搞？

人類由古至今對死亡也充滿恐懼，更會對死後世界充滿幻想，所以產生出多種殯葬儀式，希望先人能夠永登極樂。隨着時代演化，殯葬儀式亦有所改變，今集港古佬黃競聰請來殯葬禮儀師鍾家樂，為大家介紹當中的演變。

提到殯葬，大家會第一時間想起棺材，香港常見的棺材簡單分為中、西式兩種。中式棺木外形厚重圓滑，有如原木製作而成之感，滑身設計亦有滑走水泥之用，所以多用於土葬。

鍾家樂指，古人設計中式棺木並無現代般圓身，比較四平八穩，但隨時代演變，華人對五行平衡、陰陽論說之追求，慢慢形成圓身設計。棺材底部是平的，外形像「八」字，又名八底棺木。以前底部設計較長，方便放置祭品作「祭材」用途，不過由於香港殯葬規模較小，所以長度也縮短了。

至於西式棺木，鍾家樂認為叫火化棺木比較合適。它木身較薄適合火化，外形以長方形為主，價錢亦較經濟。棺材會配以不同雕刻來迎合不同種族、宗教人士的需要。隨着近年越來越注重環保，環保棺木亦應運而生。它是以蜂巢形紙板製成，燃燒時會有較低的煙排放量。

殯葬儀式方面，由於香港人生活步伐急促，喪禮儀式也變得越來越簡單，但有一儀式是例外。若以道教儀式來舉辦喪禮，十之八九也會有破地獄的環節。鍾家樂表示以前不是人人也要破地獄，上壽、正常離世也不用破地獄，只有枉死、被殺或未上壽的先人才需要此儀式。另外，以前破地獄也沒有現在的誇張，廣府打齋儀式或多或少受到粵劇文化所影響。外人可能覺得關燈、跳火圈會很誇張，原來當中亦有其功能性。鍾家樂認為這些效果有紓緩感覺，亦令親人覺得道士真的帶着先人走出九幽，使心靈上得到安慰。

事實上現今社會對死亡不再忌諱，殯儀服務也越來越多元化。長生店有為外國人運送遺體返家鄉的服務，大家亦可為自己預早制訂喪禮安排，如棺木款式、宗教儀式、設靈地點等，以滿足自己需要。有長生店更設有喪禮攝影，於現場為親友來賓拍照錄影，留下最真摯的回憶。

鳴謝：香港史學會 長春社文化古蹟資源中心 鍾家樂先生