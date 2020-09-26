疑為施政報告設量刑委員會鋪路

【本報訊】特首林鄭月娥下月中公佈施政報告，民建聯早已打開口牌，提交建議時一併要求林鄭成立「量刑委員會」，以免刑事案判刑過輕，放生抗爭者。此時此刻，終審法院首席法官馬道立終於要拋下14頁聲明「反擊」，表明「量刑」是法庭專有職能，似乎要力抗建議。不過，左報每次要開炮的「議題」、「目標人物」也非空穴來風。施政報告如今在馬道立反擊後，會否「回應」民建聯的建議，勢成焦點。

民建聯建議 稱以免判刑過輕

民建聯早前與林鄭月娥就施政報告會面，該黨周浩鼎、葛珮帆提出特區政府應參考英國、美國設立量刑委員會，加入法律界及非法律界人士參與，向法庭建議針對某類刑事案的量刑指引。周早前曾指，設立量刑委員會是以免刑事案件判刑過輕，缺乏阻嚇性及變相鼓吹違法暴行。

施政報告還有兩周多便公佈，林鄭會否「回應」民建聯的建議勢成焦點。在龐大的左派壓力下，將於明年初卸任首席法官一職的馬道立，日前發出14頁聲明，力抗量刑委員會的建議，更指司法機構及其職能絕對不應被政治化。才不過幾天，左報便聯手「批鬥」馬道立所發的聲明，指他拒絕司法機構改革，並借多人之口批評馬道立迴避、「講咗等於無講」，這反應足見「司法機構勢要被整頓」的張力。左報以往也是針對民主派政黨、議員、頭目等作出攻擊，如今把矛頭轉而針對司法機構和馬道立，下月公佈的施政報告，便會知道行政機關會否作出「配合」。