疑拍片屈民主黨派錢　警受查

【本報訊】今年3月中西區區議會主席鄭麗琼被警方以涉「煽動意圖」拘捕，鄭的民主黨黨友在警署外就鄭的保釋金「夾錢」時疑被警員拍攝，其後建制陣營流傳短片，指民主黨向聲援鄭的人士派錢。該黨中西區區議員甘乃威表示，投訴警察課通知會立案調查拍片事件，並循涉嫌有警員行為失當方向調查，不過甘坦言對調查「沒有期望也不會失望」。

當日為鄭麗琼保釋金夾錢

鄭麗琼3月26日凌晨被捕，多名黨友到葵涌警署聲援鄭。鄭同日獲釋後，建制陣營流傳短片，指控民主黨成員向聲援鄭的人士派錢，民建聯副主席陳學鋒亦轉載該短片。當時民主黨許智峯已解釋他們並非派錢，而是一眾黨友為鄭麗琼的保釋金夾錢，該短片的拍攝角度屬警署範圍，民主黨質疑有警員與建制派合流。

其後甘乃威向警察投訴課投訴，他昨收到投訴警察課通知已立案，循涉嫌有警員行為失當的方向調查，個案亦被界定為須向監警會滙報個案。甘回覆《蘋果》時稱，投訴課亦要求他親身及在監警會監察員在場下錄取口供，以及到葵涌警署指出事發位置，不過他拒絕。

甘稱，事發至今經已六個月，「要查都查晒啦」，再者警署內外均有閉路電視，亦有出入警署人士紀錄，加上他曾提交書面證供，相信投訴課有足夠資料調查。甘在社交網站明言對調查「沒有期望也沒有失望」，因為從去年反送中運動至今未有一宗針對警員的投訴成立，可見無論配合投訴課要求與否，投訴課最終都是「無case」，故認為毋須浪費時間配合。