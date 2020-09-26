胡椒球槍案理大生不准保釋 辯方指國安警恐嚇被告控其母親及女友

警方前日於粉嶺拘捕一對母子，稱在單位內撿獲胡椒球槍、防毒面具及軍刀等物品，昨日更指稱被捕兒子涉嫌發表分裂國家文宣，在網上宣揚港獨。就讀理大的23歲兒子今被押往屯門法院提堂，控以無牌管有槍械、無牌進口戰略物品和管有攻擊性武器三罪。控方指被告警誡下承認在社交媒體出帖發售胡椒彈槍，有放售意圖，辯方則投訴自稱國安的警察恐嚇被告若不「攬上身」，其母及女友將被檢控。署理主任裁判官張潔宜拒絕辯方保釋申請，被告還柙候訊。

被告呂世瑜暫毋須答辯，押後至11月20日在粉嶺法院再訊。案件由警方國家安全處處理，但暫時未有控告國安法罪行。

控罪指，被告今年9月24日在粉嶺某屋邨單位，無牌管有一支胡椒彈手槍和兩個胡椒彈彈匣；管有26厘米、30厘米長軍刀及37厘米長伸縮警棍，意圖作非法用途；及輸入《進出口(戰略物品)規例》附表一所指明的物品，即十四個防毒面具、三個防毒面具濾芯和一件防彈背心，而沒有工業貿易處處長發出的進口許可證。

根據法例，無牌管有槍械罪最高罰款10萬元及監禁14年，無牌進口戰略物品罪最高可處無限額罰款及監禁7年。

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