政府疑帶風向　半數撐明日大嶼

【香港民研】

【本報訊】港府在財政儲備跌至8,000億元水平下仍強推「明日大嶼」，坊間已有不少聲音要求叫停計劃，勿再倒錢落海。香港民意研究計劃的民調顯示，有五成受訪者反對擱置「明日大嶼」計劃，四成受訪者支持擱置計劃。本土研究社成員陳劍青稱，留意到近日有親政府人士落力推銷明日大嶼，建議政府透過發債來推動計劃，令市民對計劃的取態有浮動。他建議政府應另推短、中、長期發展項目以代替明日大嶼，否則只會加劇社會撕裂。

發債代價市民孭

民研本月21至24日成功訪問了5,705位受訪者，了解他們是否支持擱置最少要6,000多億元的明日大嶼計劃。結果顯示，41%受訪者支持擱置計劃，50%反對擱置計劃。不過按受訪者政治取態劃分的話，民主派支持者中有多達61%受訪者支持擱置計劃，僅37%受訪者反對擱置計劃。非民主派支持者中，僅22%受訪者支持擱置計劃，有62%受訪者反對擱置計劃。

陳劍青留意到，政府近日發動輿論機器，包括利用親中人士落力推銷計劃，嘗試帶動社會上的輿論風向，成功令非民主派支持者有逾六成人反對擱置計劃。他續指，政府亦透過建制派人士提出以發債的形式，增加政府庫房收入，從而減低明日大嶼對庫房的負荷，惟政府亦未有具體、清楚交代以哪種形式發債，加上社會討論度不足，「市民未必好清楚發債對於呢個計劃，以至於整個香港，會帶來咩影響」，他強調政府若以發債形式協助推動明日大嶼，市民一樣需共同支付明日大嶼的代價。