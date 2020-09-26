憂觸宣誓紅線　公僕沉默自保

【本報訊】政府將於下月發通告，要求今年7月1日或之後入職的公務員需宣誓或簽署文件，確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權（圖）稱大部份公務員團體表示支持，他又警告一旦違反誓言，最嚴重可革職。工會憂慮即使在私人facebook發表言論，亦會被以言入罪，不少公務員已主動噤聲。

聶德權表示，新入職的公務員，即今年7月1日後加入的公務員，政府會安排他們簽署誓言，而宣誓亦被納入聘用條件一部份，下個月將會發出通告。至於現職公務員，聶指當局現正進行諮詢，稍後將會見公務員團體聽取意見，包括探討如現職公務員不願意簽署的後果，當局會再與律政司跟進相關法律情況。

被問到公務員在社交網的言論是否同樣可能涉及違反誓言，聶德權並無正面回應，只稱公務員或許以為社交平台屬私人性質，但指言論一旦公開造成的影響亦會很大，當局會按事實審視。至於甚麽情況才是違反誓言及其後果，聶德權指最嚴重的情況是遭法庭定罪違反國安法，因違反國安法已等於該人違反公務員誓言，相關人士將被直接撤銷職務。至於其他情況，他指當局會再視乎相關人士的言行審視是否違反誓言，若違反《公務員守則》，當局會施加適當懲罰，最嚴重情況是要求離職。

私人fb言論恐成罪證

雖然聶宣稱大部份公務員團體表示支持，但公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言感到憂慮。他說，公務員普遍擔心將來容易被以言入罪，因局方表明即使是facebook社交平台，也屬公開平台，換言之，將來公務員若在其私人facebook賬戶發表與政府政策相違背的言論，「都可以執行家法懲處你」。

梁指當局至今未交代何種情況下，公務員會被視為違反宣誓及牴觸《基本法》，「乜嘢情況下會觸碰到紅線，暫時係唔知」。他指不少同事反映若因違誓而被革職，頂多「東家唔打打西家」，但一旦要面對刑責「講錯要坐監，咪好淒涼？」他直言同事之間已不敢多言，「點知邊個係篤你背脊嘅人」。