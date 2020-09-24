【本報訊】警方前日於粉嶺拘捕一對母子，於單位內撿獲胡椒球槍、多支氣槍及軍刀等，指二人涉及「管有槍械及彈藥」等罪名。至昨日，警方指被捕姓呂青年曾發表分裂國家及煽動內容文宣，涉違港版國安法，更指他涉於網上宣揚港獨，又聲稱他曾於9月6日九龍區遊行中，以投擲物擲向警方防線，故由國安處接手案件。對警方再以惡法拉人，學者及民權組織批評國安法檢控標準含糊，警方動輒以此打壓反對聲音，質疑港府以國安法為藉口打壓市民言論自由。案件今於屯門裁判法院提堂。

被捕青年姓呂（23歲），是理工大學一年級學生，仍被扣查，其姓蔡（49歲）母親則獲准保釋，須於11月下旬向警方報到。

控無牌管有槍械等三罪今提堂

警方昨日落案控告呂一項「無牌管有槍械」罪、一項「未經許可入口戰略物資」罪及一項「藏有攻擊性武器」罪，今日在屯門裁判法院提堂。警方指，青年透過外國購物網站購買槍械後，以集運形式運港，再於社交平台放售，部份物品已在網上平台出售。青年又於國安法成立前後，在網上平台發放大量宣揚勇武、港獨、抗共等訊息的文宣，內容涉觸犯國安法。

國家安全處高級警司李桂華指，被捕男子圖文並茂，聲稱自己於本月6日九龍區遊行中，向警方防線投擲一件帶刺鼻氣體的物體，更指會於之後遊行使用更厲害武器對付警察。被問及文宣內容及被捕青年是否曾使用撿獲的武器，李指仍待調查，「部份（文宣）喺國安法之後發佈，絕對達到（檢控）標準」。記者昨翻查有關社交平台，涉案文宣及言論已刪除。理大回覆指，若有學生涉違法行為，校方會按既定程序詳細審視每宗個案，並嚴肅處理。

警方前日凌晨於粉嶺欣盛苑欣耀閣一單位拘捕兩母子，指有人藏有槍械及防護器具等，並於網上出售，於單位內撿獲一支胡椒球槍、一支伸縮棍、兩把約30厘米長軍刀、三支氣槍、一件避彈衣及15個防毒面具。母子涉「無牌管有槍械」、「未經許可入口戰略物品」及「藏有攻擊性武器」罪名被捕。

案中被捕姓呂青年是國安法實施近三個月來，第28名觸犯該惡法市民。

鍾劍華轟文字獄：係咪批評都拉

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，國安法實施以來，政府大興文字獄，連小市民對政府的批評聲音亦打壓，「如果憎恨政府都唔講得，即係連批評都要拉？」他指，國安法檢控標準含糊，過去三個月，警方動輒以此檢控反對聲音，以言入罪。鍾劍華透露，部份學者擔心觸犯國安法而不敢再接受傳媒訪問，甚至停止於網上發表文章，「老師講說話都要提心吊膽」。鍾認為，以警方「告人告到盡」的做法，不排除有關學生會被加控暴動罪。

民權觀察發言人沈偉男指，據外國例子，國安定義必須與暴力相關，惟警方是次僅憑文宣便對青年作檢控，明顯是以言入罪，對於警方指控青年「暴力宣揚港獨」，沈偉男認為，警方應公開有關文宣，以釐清事實。沈偉男認為，國安法於社會製造的寒蟬效應十分明顯，「市民根本唔知標準，會唔會講一句唔啱聽嘅說話就拉得呢？」