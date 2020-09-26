抗暴之戰︱警改口拒提8.31拉跌孕婦 反稱有人拉扯被捕人混亂中跌倒

今年8.31太子站事件一年，警方突然衝出亞皆老街一帶施放胡椒噴霧，更在混亂中箍頸推倒一名孕婦，警方當晚在社交網站指，拘捕一名男子期間，曾一度「拉開」其身旁的同行女子，及後才得知倒地的為孕婦。公民黨油尖旺區議會副主席余德寶日前向區議會提呈文件追問事件，但警方最新書面回覆余，指過程中有人不斷拉扯被捕人，現場情況非常混亂，其間被捕人身旁的同行女子曾「跌倒」地上。

余德寶斥警方謊話連篇，最新回覆隻字不提孕婦是被警推倒，只提到被捕人同行女子「跌倒」，對事件解釋一改再改。

余德寶表示，警務處處長鄧炳強周二將到訪油尖旺區議會，他日前向區議會提呈文件，要求警方交代今年8.31孕婦被警員推倒的事件，以及本月6日一名12歲少女與家人到旺角購買顏料時，卻遭防暴警迎面撞飛受傷一事。

余德寶質疑警修改字眼逃避責任

余德寶稱，就8.31孕婦被推倒事件，接獲警方的最新書面回覆，但很明顯要避開孕婦被推倒時責任誰屬的問題，「網上見到啲片，警方有份拉低孕婦，其後好多人追究責任誰屬，特別好多婦團，相信佢（警方）修改一啲內容、字眼，要避開一啲責任」。

他又透露，被警方推倒的孕婦目前在家中休養及安胎，但仍十分擔心丈夫的情況，其夫仍須定期到警署報到，已有義務律師跟進。

《蘋果》已向警方查詢，正等候回覆。

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