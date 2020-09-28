九華徑清拆︱村民2013年逆權侵佔勝訴 或激發地產商收地

是次收地位置位於美孚九華徑舊村及新村，有關土地由邱德根家族旗下兩間公司，荔園遊樂花園有限公司及Cornhill Enterprises Limited持有多年，屬綜合發展區及綠化地帶。早年曾有村民以「逆權侵佔」勝訴，有村民認為，有關訴訟激發地產商「積極」收地。

九華徑舊村是歷史悠久的村落，村內的曾氏祖屋更被列為三級歷史建築，至於九華徑新村則是1950年代港府為安置難民而建立的村落，現時兩村均有原居民及寮屋居民居住。今次受收地影響的寮屋，雖然大部份位於私人土地，亦有部份其實位處官地，但因部份範圍「踩界」入私人土地，亦面臨被清拆危機。

荔園遊樂花園有限公司及Cornhill Enterprises Limited早年曾入稟控告，有村民霸佔旗下九華徑的地皮，惟反被村民以高空圖，成功證明其家族一直居於上址，其間一直未被干預，最後成功以逆權侵佔為由反申索勝訴。有村民估計，或因該次訴訟，激發地產商向村民收地逼遷；有村民表示，一直不知曉地主身份，對方過去從未管理，正考慮是否申請逆權侵佔，以阻止地產商收地。

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