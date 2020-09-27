武漢肺炎︱與流感夾擊 80%家長考慮為幼童接種疫苗 專家倡噴鼻式

武漢肺炎疫情持續，冬季流感高峯期即將來臨，不少人擔心兩波疫情夾擊，令社區感染人數因而上升。香港醫院藥劑師學會本月以網上調查訪問過百名幼稚園、小學家長及教職員，發現逾70%受訪家長擔心子女同時感染流感及武漢肺炎，逾80%家長考慮接種流感疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，德法學者發表研究，初步推算如患者同時感染武漢肺炎及流感，肺炎的傳播率會高岀2至2.5倍，故提醒市民不要忽視流感感染的傳染性，盡早接種疫苗。

香港醫院藥劑師學會於9月以網上問卷方式，訪問132位子女就讀幼稚園的家長及62名幼稚園或小學教職員，發現逾70%受訪家長擔心子女同時感染流感及武漢肺炎，逾80%家長考慮為子女接種流感疫苗，主要希望減低子女因感染流感而誘發併發症風險，近7成想採用噴鼻式疫苗，與子女怕痛、減少哭鬧等原因有關。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明引述德國及法國學者發表的一項研究，指如患者同時感染武漢肺炎及流感，初步推算其肺炎的病毒傳播率可增加2至2.5倍。他又者，因兩病的有潛伏期不同，估算約30至50%的患者未必察覺同時感染兩病。他指出，大眾不能忽略流感的預防措施，在未有肺炎疫苗前，盡早接種流感疫苗或成為其中一種減低風險的方法。

他提到，噴鼻式流感疫苗的價錢平均較注射式疫苗貴1倍，惟噴鼻式流感疫苗相對傳統的疫苗，注射時間由5分鐘縮短至1分鐘，幼童較容易接受，而兩種疫苗成效相若。他建議，幼稚園採用噴鼻式流感疫苗，以減低幼童打針時哭鬧情緒等。他續說，除了加快程序外，也可以避免淚水、鼻水等沾濕口罩，而令口罩失去效用。

不少人關心肺炎疫苗何時才能面世，甚麼時候才有機會接種，崔俊明表示，即使疫苗廠於今年內完成第三臨床試驗後再投產，製作疫苗需至少半年時間，明年年中能推岀市面的機會較低，預計最快明年年尾才能接種。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！