武漢肺炎●專題︱坪石商場疫後仍冷清 熟客指彬記不戴罩師傅已離職

坪石邨「彬記粥麵」自6月底首名59歲男師傅確診武漢肺炎後，13名先後到訪過該餐廳的人士同告確診，其中3人為員工，及後再造成三、四代傳播，被視為第三波疫情爆發源頭之一。餐廳於上月23日重開，有光顧多年的熟客表示餐廳雖然已加強防疫措施，惟客人數量明顯減少；居於附近的中學生指屋邨整體人流變得冷清，自己數星期才外出用膳一次，期望政府守好關口，避免再有第四波疫情爆發。

坪石邨彬記屹立該邨數十年，首名確診者為店內負責煮粥的59歲男師傅，他於6月30日病發，7月5日確診，隨後數天，該店一名30歲男廚師、一名28歲男食客及58歲曾到彬記進食的的士司機相繼確診，其後的士司機的14歲兒子及他經常接載的一名佐敦新發茶餐廳員工亦確診，意味已造成三代傳播。

另外一些未有到過彬記，但曾與確診者接觸的人士，包括兩名曾與58歲的士司機見面或駕駛同一部的士的司機亦確診，群組此時已擴大至佐敦新發茶餐廳，最終演變成多達46人確診的四代傳播，猶幸全部人目前已出院，未有人死亡。

記者近日重返坪石邨，發現邨內商場平台人流不多，曾翻新的彬記門面較停業前整潔，惟中午時間亦只有約10人光顧，各人大多可獨佔一張4人卡位或圓枱，大部份為長者，亦有身穿制服的巴士司機和郵差獨自用餐，所有樓面或廚房員工均有戴口罩和手套，餐廳入口放置了一部體溫探測機，每當有客人進入，店員都不忘提醍要先量體溫，座位之間亦有1.5米距離；圓枱設隔板可作分隔，惟未有提供酒精搓手液、紙巾或即棄餐具，不少長者用餐時僅把口罩拉至下巴，亦有一名中年男子拉下口罩咳嗽。

居於該邨數十年、任職司機的熟客李先生指，自從餐廳上月底重開，每日都最少會光顧一次，他認為現時店內防疫措施做得比以往好，枱與枱之間較鬆動。據他了解，被指不戴口罩煮粥的男師傅已離職，不擔心該店再爆發。他指彬記食物種類較多元化，「粥粉麵飯乜都有」，加上鄰近巴士總站和的士站，吸引屋邨老人家和司機幫襯，惟重開後生意明顯已不復舊時，「以前食飯時間通常都坐滿晒，要等一陣先入到，而家少咗好多」。

李生認為，上次爆發主要源於師傅染病加上不戴口罩，才導致病毒廣泛傳播，現時所有員工都有戴口罩，相信再爆疫機會不大，他自己已做過兩次檢測，均屬陰性。被問到會否擔心社區再現第四波疫情，李生指最希望政府守好邊境關口，加上市民自律，未來堂食再放寬至6至8人也沒問題。

小時候住在坪石邨的曾先生指，每次回邨探望母親大多會選擇到彬記用餐，自餐廳上月重開後已來過數次，認為店員比以往謹慎，會經常提醒客人量體溫，惟人流確實明顯減少，「（以前）三分一都唔知有冇。」他指該邨很多店舖都沒有營業，較以往冷清，自疫情開展後他與母親有9成時間都留在家，避免染病惹到家人。他認為如政府未來判斷疫情發展需要，再禁堂食也是沒辦法，「大家一齊捱過佢，全世界都係咁」。

住在坪石邨附近的中六學生Melody指從沒光顧過彬記，以往經過時餐廳內都有很多人，但自從爆疫後，邨內整體人流和生意都明顯減少。她指短時間內都不會光顧該餐廳，對上一次外出食飯亦已是數星期前，「可能要隔一年後再睇吓安唔安全，而家出街食嘢都唔安全，多數叫媽媽買外賣畀我食」。她認為要避免第四波疫情，市民只能靠自己，「靠政府都唔知講乜好」。

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