新移民今起可申領1萬元津貼 中銀開放17分行收表

關愛基金今日起至年底向年滿18歲符合低收入家庭資格的新來港人士派發一萬元，17間中國銀行今日開放接收市民申請表格，部份分行一早已有市民排隊，有申請者表示，對於政府向新移民派感到高興，會先將1萬元儲起，日後若獲分配公屋或用作裝修開支。

計劃按申請人出生年分階段進行，首批是1971年或之前出生的人士，今日起可申請；1981年或之前出生者則於10月11日起申請，其後年份者於10月25日起申請，截止申請日期為12月31日。政府沒經招標下直接委託中銀香港推行計劃，中銀今亦作出特別安排，17間分行早上9時至下午5時開門收表。其中深水埗中銀一早已有數十名市民派隊，勞工及福利局局長羅致光亦有到場視察，了解首日申請情況，他表示，首日整體運作大致暢順，分階段接受申請亦可疏導和便利申請人。

早上8時已在銀行排隊交表的伍先生來港6年半，現時靠綜援過活，他對政府向派錢表示高興，打算把1萬元儲起，待成功申請公屋後用來裝修和購買電器。不過亦有申請人則批評政府對新來港人士支援太遲，又不滿申請手續複雜。

根據計劃，申請人須於2021年3月31日前年滿18歲及單程證來港定居未滿7年，並須通過經濟審查。政府早前預計約有20.3萬人合資格申請，涉及超過21億元。

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