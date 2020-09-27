西醫工會授權選票 預先印會長名

【本報訊】成立54年、一直是政府諮詢對象的西醫工會被指選舉不公。消息指，該會去年11月選出四名新幹事，惟發予會員的授權票上預印了會長楊超發的名字，最終楊持的授權票高達近七成。落選醫生向工會投訴安排，涉事的楊超發卻不避嫌多番干預調查，甚至欲委任他職及「頒獎」以圖收買投訴人。

西醫工會共有17名幹事，任期兩年至三年，去年11月舉行會員大會需選出四名幹事填補空缺。根據會章，會員出席人數連授權票需不少於50人，才可舉行會員大會及幹事選舉。該會秘書處在選舉前，在寄予會員的月訊內附夾授權票表格，亦在工會每月的「延續醫學教育（CME）」課程上派發授權票予會員簽署。

楊超發曾組「反港獨西醫」

不過，有關授權票預印了會長楊超發的姓名，令簽署的會員等同授權楊代為投票。此外，該次選舉原本只有四名候選人參選，惟選舉當日候選名單突改變，其中一名候選人退出，再新增兩名候選人，變成五人爭奪四個空缺。據知，當日共有64張授權票，楊超發獨佔43張、近七成授權票，出席會員只有16人，意味楊持有逾半數有效選票，足以左右選舉結果，他亦將所有授權票全投予其中四名候選人。

記者向楊超發查詢，他確認接獲相關投訴，但聲稱投訴人已滿意回覆，「我哋答咗佢之後，佢就冇再投訴喇」。對授權票預先印有其姓名，他未正面回應，「你畀啲資料我先答到你，你憑空講完全冇事實根據」，其後便掛斷電話。本報於本月16日以電郵向西醫工會查詢，至截稿前未獲回應。

西醫工會前身為香港西醫聯會有限公司及新邨西醫協會有限公司，2002年轉為工會註冊，楊超發歷任會長至今18年。根據職工局2018年統計，西醫工會共有1,541名會員。楊超發近年擔任廣東省粵港澳合作促進會醫藥衞生大健康委員會常務副主任及粵港澳大灣區醫師聯盟副主任，2016年曾以「反港獨西醫前線」組織名義參選選委，口號為「反港獨、反壟斷、祇對事、不對人、愛中國、護香港」。