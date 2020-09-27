胡錫進威脅關滬港美領館報復

【本報訊】美國國務卿蓬佩奧上周三受訪指稱，中國駐美國紐約總領事館是北京在美國從事間諜工作的一大樞紐，並透露可能會有更多中國外交人員和間諜被捕。中共喉舌《環球時報》總編胡錫進昨日在Twitter推特威脅說，「如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉」。

蓬佩奧：華駐紐約領館是間諜窩

美國近日在紐約逮捕了一名涉嫌為中國政府從事間諜行為的藏裔警員兼美軍後備兵，蓬佩奧上周三對《紐約郵報》表示，中國外交人員的活動已經跨過正常的外交界線，更像間諜所為，中國駐紐約領事館就是一個主要的間諜窩。他另指出，中方在紐約的間諜活動可能延伸到總部位於曼哈頓的聯合國組織，藏裔警員絕對不是個案，預計未來恐有中國外交人員被捕。

蓬佩奧也提醒美國政界，中共正在努力滲透美國，需小心防範中國外交官員在美國中央及地方的間諜活動。對於蓬佩奧的言論，胡錫進昨日在推特表示：「美國顯然正在準備採取新的挑釁行動。讓我提醒他們：如果他們驅逐中國外交官，一樣數量的美國外交官也將被驅逐出中國。如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉」。

中國駐紐約總領事館於上周五也曾在官網回應蓬佩奧的指控稱，紐約領館一貫遵守國際法和中美雙邊相關協議，始終致力於促進中美各界相互了解和各領域友好合作，「根本不存在所謂間諜活動。美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。」