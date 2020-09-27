活蟲湧廁增至12戶中招 專家料搖蚊侵水箱

【本報訊】去年底入伙的上水寶石湖邨蟲患肆虐，繼碧玉樓有多個住戶的坐廁沖廁水有活蟲後，同邨紫晶樓更有住戶受蟲害困擾九個月，令兩廈受影響住戶增至至少12戶，惟源頭仍然不明。本報昨到紫晶樓一個單位，發現其坐廁底有逾40條深啡色活蟲。有專家估計活蟲是搖蚊幼蟲，或經由天台水箱罅隙或隔氣管道進入，建議以蚊網封住相關出入口並徹底清潔水箱喉管。

上水寶石湖邨碧玉樓源頭不明蟲害經本報報道後，再有投訴個案曝光，更加蔓延至同邨的紫晶樓。民主黨兼當區區議員林卓廷表示，至今收到12宗住戶投訴個案，碧玉樓及紫晶樓分別有九宗及三宗。

本報記者昨到紫晶樓其中一個投訴單位視察，發現坐廁水中有大量深啡色活蟲及蟲卵沉在底部，目測有逾40條，廁所水亦甚為污濁。

紫晶樓另一住戶C先生去年12月底入伙，甫遷入新居，便發現坐廁經常有一大團深啡色的活蟲，「有啲3毫米，最長有成2至3厘米」，活蟲呈線狀，部份則捲作一團。C先生每晚用花灑沖洗坐廁，「要沖到冇晒蟲先敢安心瞓覺」，亦不斷以清潔劑清潔，惟每朝早仍見有蟲浮出水面，令C先生及家人九個月來生活困擾，子女不敢上廁所，亦會頻密檢查坐廁。

「幼蟲用嚟餵魚都得」

蟲害控制從業員協會會長梁廣源相信，活蟲有逾九成機會是俗稱紅蟲的搖蚊幼蟲，由於沖廁水營養不足，部份成半透明狀，估計搖蚊經天台水箱或隔氣管道進入，是本港首次有搖蚊闖入民居為害，過去多見搖蚊於化糞池滋生，故屋邨附近的石湖墟污水處理廠或許是源頭，「有機會，可以借風力過嚟」。

他指搖蚊不會吸血，亦非疾病媒介，住戶毋須擔心，「如果有養魚，（幼蟲）用嚟餵魚都得」，但住戶難以自行清理，只能沖走幼蟲，建議物管公司以蚊網封水箱罅隙和隔氣喉管出口，再消毒清潔大廈水箱和管道，配合住戶增加沖水次數，估計約一個月後可完全清除蟲卵，而搖蚊幼蟲可存於鹹水和淡水，故淡水沖廁沒有影響。

香港蟲害管理學會主席陳澤森亦估計，水箱破損是搖蚊進入的缺口，建議政府盡快檢查水箱，並取出幼蟲以確認其品種。

林卓廷表示，兩幢大廈出現蟲害令人擔憂，足證問題非單一事件，「高同低層都有，我質疑根本係個水源，以至成個屋苑設計都有問題」，要求房署盡快查明活蟲來源。

房署回覆指，共接獲七宗來自碧玉樓及紫晶樓住戶的投訴，現正跟進。水務署指，9月24日抽取碧玉樓地下及天台沖廁水貯水箱的水樣本化驗，結果顯示沒有幼蟲。