「蘋果日報慈善基金」於2009年開始「節日加餸飯專戶」，於每年特定節日為使用社福機構綜合家居照顧服務之長者，提供額外資助購買應節餸菜加餸，從沒有間斷。

上年度，「蘋果日報慈善基金」共撥款予近100個綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊及離院長者綜合支援計劃之送飯服務單位，逾10,000人次的長者受惠。

本年度，「蘋果日報慈善基金」繼續會透過「節日加餸飯專戶」於中秋節、冬至或團年，分兩次撥款資助近100個綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務及離院長者綜合支援計劃單位，提供額外資助購買應節餸菜加餸，預計逾10,000人次的長者受惠。

有服務單位的負責社工指出，中國人一般較著重過節，惟對於接受上門送飯的長者來說，大多缺乏支援，沒有太多親友，他們需獨自度過，所以「蘋果日報慈善基金」提供「節日加餸飯」的資助，對長者來說，增添了節日的關懷。

未來，「蘋果日報慈善基金」繼續會資助每年兩餐的「節日加餸飯」項目，請即捐款到S0023「節日加餸飯專戶」，贊助項目經費，為家居照顧長者添暖。

「節日加餸飯專戶」專戶編號：S0023

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蘋果日報慈善基金

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