【本報訊】「好後悔冇棒打鴛鴦，後悔畀佢（曉穎）去旅行，如果佢唔去旅行，唔會被人殺死 ，棄屍荒野。」潘曉穎是家中掌上明珠，她的橫死是潘媽媽椎心之痛；對陳同佳這名疑兇，她痛罵對方兇殘冷血，直言最初印象不佳。

棄屍畫面成夢魘

事緣她2017年尾曾在住所附近撞見女兒跟陳一起，但陳行為閃縮惹她反感，曾勸女兒不要再交往，但女兒被愛情蒙蔽，想不到慘遭毒手。而令她無法釋懷是當年見到陳同佳拖篋棄屍的相片：「原來入面嗰個係你個女⋯⋯佢禽獸不如，好殘忍冷血 。」

潘媽媽指，女兒約在三年前做暑期工時認識陳同佳及拍拖，她指曾收到女兒給她陳的照片，她發現對方樣子不端正，沒有好感。其後，潘媽媽經過樓下公園，發現曉穎與陳同佳拍拖，陳表現閃縮鬼祟又沒大方打招呼，她一直反問若當日阻止二人交往，一切可能改寫。

她指女兒明知父母反對，前年謊稱與同學去旅行，實則跟陳暗赴台灣，她最記得收到女兒最後一通訊息是2018年2月17日，當時女兒回覆：「冇飛機，趕唔切返嚟。」她一直質疑當時女兒已遇害，這句話是別人代發。

重見女兒在台灣發給她的最後照片，潘媽媽哭成淚人：「點解要殺我個女，我得一個女，你點解要咁做？」其後，她赴台處理女兒後事，又到女兒被棄屍的荒野路祭，那震撼畫面一直未忘：「諗起個女點樣畀野狗撕咬，好殘忍，呢個場面引起我創傷後遺症。」傷痛，至今未忘。