蘋果踢爆︱授權票預印會長姓名 選舉日候選人4變5 西醫工會選舉不公 頒獎收買投訴人

成立54年、一直是政府諮詢對象的西醫工會，被指涉選舉不公。消息指，該會去年11月選出4名新幹事，惟發予會員的授權票上預印了會長楊超發的名字，最終楊持有的授權票高達近7成；候選人名單又於選舉當日突然更改。落選醫生向工會投訴安排，涉事的楊超發卻不避嫌多番干預調查，甚至欲委任他職及「頒獎」以圖收買投訴人。西醫工會至今未有回應事件。

西醫工會共有17名幹事，任期2年至3年，去年11月舉行會員大會需選出4名幹事填補空缺。根據會章，會員出席人數連授權票須不少於50人，才可舉行會員大會及幹事選舉；該會秘書處在選舉前，在寄予會員的月訊內附夾授權票表格，亦在工會每月的「延續醫學教育（CME）」課程上派發授權票予會員簽署。

不過，有關授權票預印了會長楊超發的姓名，令簽署授權書的會員，等同自動授權楊代為投票。此外，該次選舉原本只有4名候選人參選，惟選舉當日，候選名單突然改變，其中1名候選人退出，再新增兩名候選人，變成5人爭奪4個空缺。

據知，當日共有64張授權票，楊超發獨佔43張、近7成授權票，出席會員卻只有16人，意味楊持有逾半數有效選票，足以左右選舉結果，他亦將所有授權票全投予其中4名候選人。

落選醫生其後兩度發信向工會投訴選舉不公，質疑上述授權票的有效性。工會遂於去年12月成立專責委員會跟進，先後舉行兩次會議，但並無實質行動。

圖頒發「長期服務獎」解決事件

根據記者獲得的會議錄音，雖然委員會主席曾在會上提醒楊超發不應處理今次投訴，惟楊仍多次主動發言，聲稱不知授權票預先印上自己的姓名，並歸咎去年11月選舉時正發生「反送中」事件，故忽略了授權票的問題，「因為暴動，嗰時四圍都有炸彈，又堵路呀嗰啲」，更自稱是受害者，「俾人擺咗上枱，無端端印咗我個名上去」。

楊更在會上承認，曾向提出投訴的醫生建議，欲委任他為改革委員會主席「解決」事件，但遭對方回絕。其後在幹事會的會議上，楊更提出要向投訴人頒發「長期服務獎」；雖然委員會主席曾表示，需向投訴人發信交代跟進個案，但遭楊阻止，指需幹事會同意。

投訴最終拖拉達8個月，新幹事早已走馬上任。楊超發才以會長身份向投訴人覆信，承認秘書處錯誤將其名字印在授權票上，將成立改革委員會改善不足之處。信函末段更提到，投訴人應不希望職工局介入事件，以免對工會造成負面影響。

事隔8個月終獲工會回覆

覆函下款竟是楊超發

記者向該名落選醫生了解，他稱因要到外地進修，故選舉當日未能出席，及後獲悉授權票有問題，故提出投訴。他承認工會曾提出要委任其為改革委員會主席，「甚至乎有人同我講過，話會送一份禮物畀我，話多謝我服務咗咁多年，我都拒絕咗」，有相關人士更勸喻放棄投訴，他一概回絕。

今年7月，他終收到工會回覆，指將成立改革委員會跟進選舉問題。惟他質疑，覆函下款竟是涉及投訴的楊超發，而非負責調查的專責委員會。他又認為，將成立的改革委員會，應由工會以外、具公信力的獨立人士出任，以免牽涉利益衝突，「如果真係搵到問題，就真係要改」。但據知改革委員會將由現任幹事出任，楊超發亦是成員之一。

據悉有現任幹事已就去年選舉問題，向職工會登記局投訴。勞工處表示，涉及職工會的投訴須保密處理，職工會登記局不能透露是否曾就個別職工會收到投訴，僅指如接獲投訴，會按《職工會條例》跟進。

記者就上述事宜向楊超發查詢，楊確認接獲相關投訴，但指投訴人已滿意回覆，「我哋答咗佢之後，佢就冇再投訴喇」。對於有授權票預先印有其姓名，他未有正面回應，「你畀啲資料我先答到你，你憑空講完全冇事實根據」，其後便掛斷電話。本報於本月16日以電郵向西醫工會查詢，至截稿前未獲回應。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！