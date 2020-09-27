去留議會︱慢必指若僅2人離任杯葛作用「好細」 料中央冀未來一年議會平穩

關乎民主黨及公民黨等十多名民主派立法會議員去留問題的民調，料於周二公佈結果，很大機會不會留任的人民力量陳志全坦言，若只有一兩人杯葛議會，作用大減，再度寄語留任人士能做到自己認為留任可發揮的價值，但他判斷，建制派未來一年都會希望平穩。主留派的毛孟靜強調留任是「兩害取其輕」，以正受強烈打壓的教育界為例，認為需要有代表留任，「一有事即刻出聲」。

拒絕留任的人民力量陳志全在港台節目《城市論壇》指，若最終只有他和議會陣線朱凱廸離任，「杯葛作用好細」，屆時公眾會再關注留任人士的工作，希望留任人士做到自己一直力陳留任議會的價值：「能夠做到你講過嘅嘢」，他認為民主派沒有絕對團結，「過去一兩年係民主派最團結的時候」，希望被視為分化策略的去留問題所造成的傷害可減至最少，日後民主派仍有合作空間。

他相信，未來一年中央及建制派希望未來一年平平穩穩，「（民主派）走晒都好，建制派都唔惡得乜出樣」，強調去與留都是一種博奕，重申要判斷留任所取得的資源、權力及影響力是否值得放棄原則，但他稱，自己並非永久杯葛議會，若再有選舉也會積極準備參戰，來年在議會外會在自已崗位繼續推動民意戰，「唔好令香港人死心」，也希望傳媒兼顧議會外人士，若多人拒絕委任，也應商討如何在議會外合作，資源問題則視乎公眾是否支持，可「取之社會，用之社會」。

毛孟靜重申留任是「兩害取其輕」

將按民調結果定去留的議會陣線毛孟靜承認，原則上留任就是變相接受委任，但強調留任是「兩害取其輕」，她相信未來一年總會有民主派人士留任，特別是功能界別議員，要視乎界別選民看法，並以教育界議員葉建源為例，在教育界打壓加劇情況下，總需要有人「on the spot，一有事即刻出聲」，她又不點名提及朱凱廸批評留任人士為「政治食客」，反駁指中央或很希望民主派離任，以不斷通過法案，向外界證明「沒有民主是個好東西」。

有觀眾認為民主派應留任盡力抗爭，原則次要，包括守住三分二議員門檻以免政改等通過，但陳志全澄清指，按法理應以全體70名議員的三分二人計算重要法案的通過門檻，現時即使沒有民主派留任，建制派都沒有足夠票數通過；毛孟靜則認為屆時中央或扭曲《基本法》，將門檻改為現任議員的三分二人數，但陳認為在「北京講乜都得」的情況下，根本「冇得擔心」。

周梁淑怡：建制派盲撐政府 民主派留任至少有不同聲音

同場的自由黨榮譽主席周梁淑怡則表示，現時議會無法發揮功能，主因政治凌駕一切，特區政府由以往較公道及聆聽民意，變成偏向建制派，只要建制派「撳掣」支持，故在保留議會功能角度，希望有民主派人士留任。

她坦言建制派過去十多年都不能夠得到普遍市民同意，因為建制派盲目支持政府及中央政策，她作為淺藍人士「睇見唔係幾對路喎」，民主派留任「起碼議會有不同聲音」，否則政府無論提出任何政策都「唔使點拗」，直言建制派往績可見，很多時都不會因為市民不同意而強硬地與政府爭拗。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！