「警處理手法差　施加另一種折磨」

【本報訊】調查機構詢問曾目擊港鐵性暴力的166名受訪者事發時有何反應，在合共281次反應當中，僅兩次選擇報警，佔總數0.7%。被問到針對港鐵處理性暴力案件的建議措施，亦僅18.6%受訪者建議加強警員巡邏，在眾多選項中最少人揀選。

《港鐵遭遇性暴力經驗問卷調查報告》指，有166名受訪者曾目擊性暴力事件發生，他們當中最常見的反應是「不知如何反應」，佔27.4%；有部份選擇「假裝若無其事」及「離開事發現場」。選擇報警的，只得兩人次。問卷亦問及受訪者對港鐵處理性暴力事件的措施建議，逾七成受訪者認同港鐵應加強停止性暴力的宣傳、提供求助資訊等建議，惟僅約18.6%建議警方應加強巡邏。

市民不信警方拒報案

曾經投訴警察性暴力的中大畢業生吳傲雪認為，數據反映市民對警方處理性暴力案件的信任程度低，主因是警方處理性暴力案件的程序對受害人「係另一種折磨」，例如錄取口供要求受害人巨細無遺描述案發情節等。她批評警方在處理相關案件時不斷指摘和質疑受害人，只會令受害人失去信心和勇氣求助。曾於立法會處理性暴力措施小組委員會擔任主席的立法會議員張超雄亦認同，問卷數據反映警方不受市民所信任，他相信是源於過去一年多，反送中運動警員的暴行，「市民寧願自己出手，都唔想報警解決」。他憂慮警方失信將助長罪犯增加犯案次數，長遠而言將影響社會風氣。