警改傳媒定義︱張建宗加入為警隊護航：記者將一如既往可自由採訪

警方日前單方面宣佈收緊「傳媒代表」定義，引起社會極大迴響，繼特首林鄭月娥、保安局局長李家超為警隊護航，否認打壓新聞自由後，政務司司長張建宗今亦在網誌強調，修例無損新聞自由；對新聞工作者的依法採訪工作亦毫無影響，記者將一如既往，可在公眾地方自由採訪。

張建宗的網誌如李家超之前所言，指警方近日修訂《警察通例》中的 「傳媒代表」定義，可讓前線警員更容易識別正常採訪的記者，避免一些人假借新聞採訪，魚目混珠混入人群，阻礙警方的行動，增添警方執法困難。警方在可行情況下，亦會讓傳媒代表進入封鎖區內採訪，並聲稱警方在不影響行動效率下，會盡量配合傳媒工作；亦時常與傳媒保持溝通，以完善採訪安排，惟記協早前已表示，警方修例前並無通知。

張建宗又重提林鄭日前所指，警方承認政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS）的已登記傳媒機構，而現時系統登記的傳媒有206個，其中純網媒佔超過30間，死撐「涵蓋面相當廣泛」，重申香港奉行的新聞自由，受到《基本法》充分保障，不會改變。

李家超上周三（23日）在網誌撰文指，警方修改「傳媒代表」定義，是為了讓前線人員更快辨識「傳媒代表」，以向其提供「特別採訪安排」，容許記者進入公眾不得進入的封鎖區採訪。他聲稱，過去有人假借採訪為由魚目混珠，阻礙警方行動，更增加警員受襲風險。

翌日，林鄭亦於facebook發帖稱「不吐不快」，指自己上任後，早年被拒之門外而投訴的純網媒也包括在內，過去3年已有超過30間獲登記，反問警隊修例「又怎會是打壓新聞自由或篩選記者呢？」

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