12港人送中︱信邊個？港警版本估算快艇高速駛離本港 《文匯》：慢駛免驚動香港水警

12名港人被指偷渡到台灣期間被中國海警截獲後被羈押在深圳，香港警方聲稱翻查記錄後，未發現內地海警船進入或停留在本港水域，惟未有公開資料。至昨日（26日）警方突高調公佈12人遭內地拘留港人的案件細節及航行路線。

協助12港人的立法會議員朱凱廸指，根據警方說法估算，船隻以時速31.4海浬駛離本港水域後，竟減速近半，令人疑惑，且資料與《文匯報》報道，船隻僅以時速10.7海浬行駛的說法剛好相反，認為在海事處公開水域雷達紀錄前，兩者皆不可信。

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港警版本估算：以時速31.4海浬駛離本港水域

警方昨日（26日）高調公佈12名遭內地拘留港人的案件細節，披露涉事船隻8月23日早上7時許，由布袋澳開出後，約7時半離開本港水域界線，8時多駛離界線10.9海浬，9時許在內地水域被截獲。

協助12港人的立法會議員朱凱廸在facebook撰文指，根據警方說法估算，船隻以時速31.4海浬駛離本港水域後，竟減速近半，令人疑惑；而且資料與《文匯報》報道，船隻僅以時速10.7海浬行駛的說法剛好相反。

朱凱廸指出，布袋澳至香港水域界線距離約13.1海浬，根據警方指，船隻7時許出發，7時半離開香港水域，假設「7時許」是7時05分，則船隻以平均時速31.4海浬航行；船隻8時許駛至離香港水域界線10.9海浬位置，假設代表8時05分，則船隻以18.6海浬的平均時速航行，較在本港海域航速慢了近半。

他估算，由該處再駛至廣東海警局截獲的位置，約14海浬，假設警方公佈的截獲時間「9時許」為9時05分，則船隻航速再減至每小時14海浬。

《文匯》版本：以時速10.7海浬航行免驚動香港水警

朱認為，警方聲稱根據海事處航行監察系統，以及水警數碼雷達保安系統紀錄得出的資料，從而估算的航速，與《文匯報》報道稱、船隻「為了避免驚動香港水警」，而以時速20公里（約10.7海浬）航行，明顯相反，令人疑惑。

他指，在海事處交出8月23日早上7時至10時，本港東部水域雷達紀錄之前，不論是香港警察還是《文匯報》，「我兩者皆不信」。

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