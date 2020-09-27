襲孕婦　警再改口：有人拉扯

【本報訊】警務處長鄧炳強本周二到訪油尖旺區議會，區議員將趁機追究警察濫暴，要求鄧炳強公開道歉。有區議員卻發現，警方提交區議會的文件意圖竄改警暴案情，其中8.31拉跌孕婦事件，警方先前仍承認警員「一度拉開」孕婦，最新版本已變為含糊其辭的「有人不斷拉扯」。區議員質疑警方想為警暴洗白，讓鄧炳強可推卸責任。

8.31一周年當晚一名男子與懷孕妻子路經亞皆老街，男子疑不滿妻子被警員碰撞而破口大罵，警員拘捕男子時手部箍着其懷孕妻子的頭頸部位，導致她倒地，須送院治理。警方當晚在新聞公佈中承認在拘捕男子時「一度拉開其身旁的同行女子」，並曾使用胡椒噴劑，警員及後發現女子為孕婦。多個團體去信警務處長譴責警暴，警方9月12日再回應時，雖仍承認「一度拉開」孕婦，但已將事件改寫為「該兩名男女曾跌倒」。

為鄧炳強赴區會鋪下台階

多名油尖旺區議員將在周二的會議上追究近期的警暴，警務處長鄧炳強將親身出席。議員余德寶提出動議，要求鄧炳強就拉跌孕婦及膝壓12歲女童道歉。但他發現警方提交區議會的回應將拉跌孕婦事件案情完全改寫，包括聲稱在拘捕男子時，「有人不斷拉扯被捕人」，不再提警員「拉開」孕婦，更指在混亂中「女子曾跌倒地上」，將責任歸咎於混亂。回應又聲稱警方作特別安排讓男子陪妻子到醫院，但事實是男子亦受傷，要到醫院驗傷。

余德寶批評警方謊話連篇，估計原因之一是事件中的夫婦正研究採取法律行動追究責任，疑警方為此及早修改案情以逃避法律責任，另一原因是鄧炳強出席會議面對質詢，下級因此要盡量淡化警暴，「畀一哥喺會上容易啲應對，可以有下台階」。他又透露，孕婦目前在家中休養及安胎，但仍十分擔心丈夫的情況，其夫仍需定期到警署報到，已有義務律師跟進。

警方回覆查詢又重複過往新聞稿，對孕婦表示慰問，但未有交代為何竄改對事件的描述。