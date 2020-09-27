警撲跌12歲女童今改口「截停」 母怒斥警謊 余德寶譏指鹿為馬已成入職要求

繼8.31一周年拉跌孕婦一事後，警方再就9.6在旺角飛身撲跌12歲女童事件「改口供」。油尖旺區議員余德寶稱接獲警方就事件的最新回覆，警方形容當日少女「可疑的舉措令到在塲（場）警員有必要以最低武力將該名少女截停」，更改9月初指「制服」少女的字眼，又稱事後曾安慰少女；但余引述其母親稱警方根本從無安慰女兒，反指摘她和兄長2人，余批評警方謊話連篇、指鹿為馬。

余德寶今日在Facebook指，他早前就12歲女童被撲跌一事向警方查詢，警方最新的回覆與9月7日回應事件時說法有異。他稱警方最新回應稱，「過程中，突然有一名少女拔足狂奔，可疑的舉措令到在塲（場）警員有必要以最低武力將該名少女截停；後來知道該名少女只有12歲，在塲（場）警員馬上安排女警安慰及照顧其需要。」

此說法與9月7日的回覆不同，當日警方在Facebook指，一名12歲少女「拔足逃跑，形迹可疑」，故警方「以最低所需武力將其制服」，經調查後，該名少女因違反「限聚令」被票控。余稱，警方在最新回覆突然將「形迹可疑」改為「可疑的舉措」，「制服」改為「截停」，他批評當時警方明顯是制服對方，而絕非只是截停。

他又稱，曾向少女母親何太查詢，她對警方回覆感憤怒，稱「根本完全唔係最低武力，亦唔係截停」，她又稱警方根本沒有安慰少女及其兄長，「只係話佢身為阿哥，仲帶個妹出來，假設佢哋係參加遊行，無所謂安慰。」余德寶直斥警方「又講大話」、謊話連篇，指「指鹿為馬，相信也是警員入職最底要求」。

《蘋果》向警方查詢，暫未有回覆。

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