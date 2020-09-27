明年起印傭驗身及護照等6項費用轉嫁僱主 外傭代理預計要額外承擔4,000元

本港印尼傭工不時投訴被當地中介公司濫收費用，印尼政府移民工人保障局明年1月起實施新規定，日後印傭申領出國護照、良民證，以及印尼社會保障供款等開支將來要由僱主負責。勞工及福利局局長羅致光表示，有關費用約為500至800港元，他十分關注實施安排。不過，有外傭代理卻踢爆指新收費多達6項，估計涉款4,000元。有外傭僱主組織批評收費不合理，擔心其他有輸出外傭的國家有樣學樣。

羅致光在最新網誌表示，印尼政府移民工人保障局最近宣佈將於明年1月起實施免除輸出勞工就業服務費用的新規定。據悉，有關安排的目的是免除印尼輸出勞工在求職、進行職業訓練以及接受就業服務轉介的過程中須支付的服務費用，令輸出勞工無需負上一身債務及支付十分高的利息，不過新安排卻引來本地僱主及外傭職業介紹所擔憂。

職業訓練費用由印尼地方政府承擔

據羅致光了解，在新規定下，傭工日後申領出國護照、良民證，以及印尼社會保障供款費用將來會由僱主負責，涉款500至800港元，而僱主最關心職業訓練費用，則由印尼地方政府承擔，至於另一項住宿費用，當局正了解是否指僱主現為外傭提供的住宿地方，還是新的費用。

他指，十分關注新規定的具體內容和實施安排，勞工處已於周五與印尼駐港總領事館代表會面，表達僱主及職業介紹所組織的意見，處方亦關注職業訓練費用會否因實施安排不夠妥善而最終轉嫁到香港僱主身上。他期望透過積極溝通，確保新規定能有效執行，不會令僱主聘用印傭的費用大幅增加或對印傭來港就業造成不良影響。

印尼駐港總領事館向勞工處表示，正與其中央政府了解各項服務費用的內容及落實安排的細節，並會向其中央政府表達香港僱主和職業介紹所組織的意見和關注。印尼駐港總領事館承諾會盡快與香港僱主團體及職業介紹所組織溝通，介紹新規定的內容及實施詳情。

外傭代理冀增加各項收費透明度

僱傭代理協會主席張結民表示，據他了解，在新規定下涉及12項收費，其中6項日後要由僱主承擔，包括外傭驗身、申領出國護照及良民證、當地保險及交通費等，估計涉款4,000元，連同中介費及機票開支，日後印傭來港，僱主要繳付近2萬元，他要求港府與當地政府商討，增加各項收費的透明度，減少爭拗。他又透露，菲律賓政府也正研究日後將當地的培訓費用，轉嫁予僱主，同樣涉款4,000元至5,000元。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒批評，印尼政府收費極不合理，「如果唔合理，100蚊都唔應該收」。她指，在疫情下，僱主為外傭購買機票的開支已大增，若要再額外收費，實難以承擔。她又憂慮，印尼實施新規定後，其他國家會爭相效法，因此，要求港府做好把關角色，阻止印尼政府向香港僱主不合理收費，同時港府應積極物色更多可輸出傭工的國家，為僱主提供更多選擇。

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