【本報訊】一名年僅21歲的女子，疑與前夫爭奪3歲兒子撫養權及公屋居住權，加上無業財困壓力爆煲，母親多日致電無法聯繫，昨早到女兒油麗邨寓所發現房門上鎖報警，消防抵達破門入屋，赫見她與22歲男友倒斃房間床上，疑一同燒炭共赴黃泉。警方撿獲遺書，內容透露對家庭、金錢及生活問題不開心，初步相信死因無可疑。

懷疑一同赴死的情侶，分別為21歲姓溫女子及22歲姓陳男子。據了解，涉事油麗邨秀麗樓單位原由溫女與父母居住，其後溫女結婚，並誕下一子，丈夫遷入同住，父母遷出。其後雙方感情破裂離異，溫女放棄兒子撫養權，條件是丈夫不與她爭奪公屋單位，其後前夫與兒子遷出。

兼逢財務困擾

溫女之後結識22歲姓陳新男友，共賦同居，未幾前夫反口要求取回單位，溫女又與對方爭奪現年3歲兒子的撫養權，加上財政問題困擾，近日鬱鬱寡歡。

消息稱，溫女的46歲姓趙母親，自上周三（23日）起無法與女兒取得聯絡，昨早9時許報案稱擔心她遭遇不測，警方接報抵事主寓所，由消防協助破門入屋，發現溫女與男友倒斃房間的床上，身旁有一盆燒過的炭，證實當場死亡。警員在現場撿獲兩封遺書，內容透露對家庭、金錢及生活問題感到不開心尋短見，陳男疑自願陪女友赴死，相信死因無可疑。

兩人遺體由仵工運上黑箱車，移送殮房交法醫確認死因。警員事後撿走炭及鍋等證物，並發現一隻白色家貓匿藏角落，由愛協人員帶走，交獸醫檢驗健康狀況。

當區區議員王偉麟表示，近日女事主與男友陪同求助，稱前夫要取回涉事單位，她想奪回兒子的撫養權，當時沒察覺他們有尋死迹象。王替她相約律師本周三諮詢法律意見，不料她爽約，之後一直未有出現。王指女事主無工作但態度正面，與男死者則只有一面之緣，未知對方何時搬入單位。

臨床心理學家葉妙妍表示，父母任何一方自殺，均會對子女造成童年陰影，建議任何夫婦受離婚後續引發的財政、住屋、子女撫養權等事宜困擾，可透過綜合家庭服務中心或社福機構轉介離婚調解服務，由社工、調解員協調，以不破壞雙方關係的前提下解決事件，共同撫養子女成人。