利君雅被清算 傳商經局暗中施壓港台開刀

港台主持利君雅突被延長試用期及重啟投訴調查。自去年反修例風波後，政府打壓港台的「無形之手」越見明顯，商經局年中更成立專責小組「檢討」港台，民間亦有建制組織屢次要求「整頓港台」，及解僱部份記者或主持。

有港台中人質疑，今次向利君雅「開刀」是商經局暗中出手施壓。

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港台中人：商經局一直向港台管理層施壓

有港台中人指，商經局局長邱騰華一直有向港台管理層施壓，要求大肆整頓港台，今次向利君雅開刀，明顯也是局方暗中出手。

多個港台節目包括《左右紅藍綠》、《頭條新聞》以至《鏗鏘集》，近年都屢被建制派及政府發炮批評內容偏頗。港台中人指，政府可借今次行動，威嚇其他港台員工，「話畀其他人聽，如果唔聽話，吓吓對着幹，隨時可以連份工都冇埋。」

而政府多年前成立港台顧問委員會，「向廣播處長提供意見」，成員均由特首委任，被指是「太上皇」。新一任主席為全國政協林大輝，明天（28日）他將首度主持例行會議。

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邱騰華批港台節目（The Pulse）違「一中原則」

翻查資料，港台個別節目和主持被建制或商經局針對已不是首度發生，更試過鬧至「國家」層面。港台英文節目《脈搏》（The Pulse），今年3月與世衞高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）視像訪問時，問及台灣世衞會員資格問題。節目播出後，被邱騰華公開批評有違「一中原則」。

事後邱被連番質問，該節目具體如何違反「一個中國」的原則，但他無正面回應，僅重申不是針對個別提問或片段，而是整個節目的策劃製作。

事件被「上綱上線」後，節目女主持唐若韞遭建制組織群起批鬥，多番要求港台將她辭退。其中中共喉舌《大公報》指唐借機鼓吹「台獨」，又將唐「起底」，指她曾到訪及拍攝新疆等多個地方事後製作抹黑內地的影片等。

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商經局曾要求港台懲處《頭條新聞》製作人員

港台節目《頭條新聞》及《左右紅藍燈》分別被指「侮警」及批評警隊等，被通訊局發出警告，節目隨後被停播。《頭條新聞》被發警告後，商經局即發聲明，指港台作為公共廣播機構，接連違反多項守則條文，情況非常嚴重，下令港台道歉，並懲處涉及疏忽和失誤的製作人員。

至今年5月底，商經局宣布成立專責小組檢討港台的管治及管理。在港台任職超過30年的署理副廣播處長（節目）陳敏娟，在小組成立3天後以健康理由遞信請辭。港台早前有消息指，邱騰華堅持要港台「交人」。電視部製作班底都是陳敏娟屬下的人，承受壓力最大。但港台發言人否認「交人」一說。

面對建制施壓，港台前線仍「腰骨夠硬」。過去警方記者會上，就曾有港台新聞部的記者鍥而不捨追問警方多條問題；亦有港台記者在內的6名記者，在警方記者會上戴上貼有「查警暴，止警謊」的頭盔，靜默抗議警方粗暴對抗記者。而《鏗鏘集》等節目亦未有因壓力，詳細報道7.21及反送中示威等敏感議題，獲得多個新聞獎項。

6.31報道：署理副廣播處長陳敏娟以健康理由請辭 9月1日離任

9.22報道：通訊局指《左右紅藍綠》《晴朗》損警聲譽 向港台商台發警告及強烈勸諭

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