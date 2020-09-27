K11入稟禁手辦民女

【本報訊】連鎖童裝品牌Chickeeduck繼早前分別被屯門市廣場、荃灣愉景新城及沙田新城市入稟，要求移除商場內分店櫥窗的民主女神像後，再遭另一商場K11 Musea發禁制令，要求移除商場內其分店的小型民主女神像（圖）及抗爭人士公仔等藝術品。

第四次被逼遷

Chickeeduck集團行政總裁周小龍在其facebook專頁上載有關禁制令的相片，表示收到K11 Musea業主要求搬走分店的民主陳列藝術品。Chickeeduck在K11 Musea分店中放置的民主擺設包括數個約10數厘米至約50厘米高的手辦公仔，分別為民主女神像及戴上豬嘴、黃頭盔及眼罩的黑衣抗爭者等。

據《星島日報》報道，K11 Musea商場業主已入稟高等法院要求法庭頒下禁制令，及下令該童裝店移除相關物品，原告為K11 MUSEA的業主HONG KONG ISLAND DEVELOPMENT LIMITED香島發展有限公司。

「只要民主女神一出現，無論（體積）大細都好，就打壓，就要趕走。」周小龍認為女神像四度被趕，擺明政治打壓，批評業主為求表忠，毫無理據可言，「係咪女神對於爭取民主太鼓舞？少少文宣都唔接受，我都唔想喺度做生意」，又慨嘆香港已越來越黑暗。他將於周三就K11 Musea向高等法院申請禁制令上庭答辯，「聽吓個官點判。唔會同佢鬥銀紙，可能早啲完租約」。