利君雅遭藍絲投訴港台重啟調查 延長試用期120日 周二前不回覆當自動離職

在政權眼中，報道真相的傳媒永遠是「眼中釘」。繼日前警方重新「定義」傳媒，被「藍絲」瘋狂批鬥的香港電台節目《視點31》主持利君雅，17年10月入職港台，原定今年10月滿試用期，突被要求延求試用期120日；針對她去年7月至11月期間的投訴，亦將重啟（Reopen）調查。港台發言人及港台工會證實事件。據悉，利君雅需在下周二（29日）或之前回覆，否則當自動離職。利君雅回覆《蘋果》指：「多謝關心，會繼續努力工作。」工會要求管方交代事件。

以針對在政府記招表現之投訴為由 延長試用期

港台節目《視點31》主持利君雅，曾多次在政府及警方記者會上向高官提出質疑，引來「藍絲」及中共喉舌不停狙擊。《蘋果》收到消息，指港台將重啟（Reopen）去年7月至11月期間收到對利君雅投訴的調查，並要求延長利君雅的試用試120天。

據了解，利君雅2017年10月入職香港電台，一般公務員試用期為3年，今年10月原為利君雅試用期完結，但港台上周三向正在放長假的利君雅發信通知此事。同期與利君雅入職的公務員早前已順利過渡。

據悉，利君雅需在下周二或之前決定是否接受被延長試用期，否則視作自動離職。

處長級索閱針對利君雅投訴信

據了解，港台有處長級人員更表明，要求索取去年7月至11月期間針對利君雅的投訴信，「只要睇投訴信，唔睇讚賞嗰啲」。據知，有關投訴主要針對利君雅過去曾出席的兩次官方記者會，港台共收到過千宗投訴，但同時接獲讚賞及支持利君雅的信件，數量多過投訴信幾倍。

港台早前已完成有關投訴的內部處理，並已向有關員工進行溝通和教導（Couching），無人因此受處分或警告。

至於要重啟（Reopen）投訴調查，消息指做法極為少見，「從未遇過reopen嘅投訴」，亦不是香港電台提出重啟調查投訴。

利君雅：多謝關心 港台：不評論個別個案

《蘋果》向利君雅查詢，她僅指：「多謝關心，會繼續努力工作」。港台機構傳訊組總監伍曼儀證實，港台延長助理節目主任利君雅的聘用合約，政府有既定的機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。

香港電台節目製作人員工會亦已知悉事件，強調公務員升遷應以評核報告為依歸，今次卻以其他理由延長員工試用期，質疑是無理打壓。工會指，將向管方了解為何要重啟對利君雅的調查，並促交代誰人下決定。

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7.22記者會質問林鄭：講返句人話好冇？

工會認為，今次事件不排除與顧委會有關，因上任主席陳建強曾在會議場合，討論過利君雅的表現；加上他也不時提出要跟進「涉及港台的投訴」，工會質疑顧委會有「踩過界」之嫌。工會正考慮在明早顧委會前發起行動，提醒該會新主席林大輝，顧委會只是負責提意見，無權干預港台日常運作及事務。

利君雅曾任無綫電視記者而為人熟悉，後來加入《明報》，至2017年轉職港台。她以尖銳問題見稱，其中去年7.21白衣人恐襲事件後，全港市民徹頭徹夜難眠，惟特首林鄭月娥翌日下午3時才會見記者，更不斷以「我已經答咗你嘅提問」試圖開脫。有份出席記者會的利君雅則問林鄭：「當立法會被衝擊時，你凌晨4點都出嚟見市民，噚晚你成晚去咗邊？ 」、「噚晚係咪官警黑大龍鳳？」，更着林鄭「講返句人話好冇？」

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