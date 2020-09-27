保就業計劃︱政府指惠康貨品凍價措施不可量化欠透明度 不符回饋計劃

政府要求申請第2期「保就業」計劃的2大連鎖超市——惠康和百佳，將補貼回饋社會，回饋金額不應少於補貼的5成。惠康早前公佈涉及1.2億元的回饋計劃，當中包括凍結逾300款貨品價格半年。不過，勞福局局長羅致光早前指不加價難以衡量實質回饋數額，不會計作回饋金額。政府今日重申，惠康凍結貨品價格措施因未能量化和欠透明度，已知會惠康此項措施不能納入回饋計劃，不過，扣除此項措施，惠康提供的回饋計劃金額已達1億元，佔其獲工資補貼金額的54%，即代表有關回饋金額已符合當局規定。

惠康早前宣佈啟動逾1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，包括斥逾8,000萬元向有需要社群派100萬張現金券及100萬張餐券、捐500萬元助弱勢社群、向員工派現金券，亦承諾未來6個月超過300款日常貨品不加價。按推算，未計凍價及派給員工所涉金額，其餘計劃合共涉及約8,500萬元回饋。按惠康獲得1.845億元的補貼，惠康按計劃應提供一半金額、即9,225萬元回饋。

政府：回饋方案下 不支持超市提供折扣

政府今日指，當局要求2間連鎖超級市場提交的回饋方案必須符合3個原則，除回饋金額不應少於其工資補貼額50%；回饋措施必須能夠量化、具透明度，亦須屬2間超市平常優惠以外的措施等。當局在考慮社會意見後，向2間超級市場表明不支持向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施作為回饋方法。因政府及市民難監察超市貨品價格，亦難以與超市平常提供的優惠作區分，而且未能量化回饋措施，回饋方案欠透明度，因此，回饋方案並不包括任何折扣安排。

政府稱，惠康獲批的回饋措施中，9成基本回饋金額是惠贈弱勢社群的現金券、餐券及配對捐款，1成則為提供予前線員工的獎勵；至於惠康凍結價格措施，基於未夠量化和欠透明度，當局早前已知會惠康此項措施不能納入回饋計劃。當局稱，現時惠康提供的1億元回饋計劃並不包括凍價安排，而此1億元的回饋已佔所獲補貼的54%。不過，當局稱歡迎惠康在獲批的回饋之上推出額外優惠。

至於百佳方面，當局亦稱，現時百佳獲1.6196億元補貼，按例需提供不少於8,098萬元的基本回饋金額，而現時百佳回饋計劃涉及8,100萬元，佔補貼金額的50%。當局稱，百佳獲批的回饋計劃，基本回饋金額中50.5%是惠贈弱勢社群的現金食物券、39.5%是贈予市民的現金券，及10%是給予前線員工的獎勵。由於贈予市民的現金券能符合可量化和具透明度的條件，故當局同意將措施納入回饋計劃。至於百佳提出以抽獎形式派發現金券，當局已提醒超市在執行時必須符合相關法例。政府亦已要求2超市在適當時候公開受惠機構名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察，有關回饋方案須在今年12月底前完成。

《蘋果》正向惠康查詢，暫未有回覆。

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