調查指9成長者對藥物一知半解 老翁誤服雙倍腦退化藥又暈又嘔需留院

武肺疫情令不少醫療服務受阻，但長者對藥物需要迫切，從無間斷，近日爆出安老院的藥物事故，引起社會對長者藥物需要，及誤服藥物後果的關注。有社區組織調查發現，長者對所服藥物一知半解，僅一成長者清楚明白處方藥物的效用及副作用，另有大量「剩藥」的情況，有九成半長者指過往半年有藥餘出現。

根據統計處數字，本港有逾七成長者為長期病患，逾六成長期服藥，其中有約30萬長者需同時服用五種或以上藥物。本地及海外研究均指出，多重用藥的長者容易混淆藥物種類及劑量，大部份長者對藥物亦一知半解，因而沒有完全跟從服用指示，影響了藥物療效及出現不良反應。香港社區組織協會聯同香港老人權益聯盟，以問卷形式訪問66位多重用藥的長者，發現僅一成長者清楚明白處方藥物的效用及副作用，其餘九成則分別因為醫生未有清楚解釋及記性差等原因，而不肯定或完全不明白藥物的效用。

需照顧丈夫的黃玉英婆婆透露，自己丈夫是需進食16種藥物的長期病患，指自己三年前一不留神，丈夫誤服雙倍份量的腦退化藥，結果「嗌暈又嘔」，需留院一星期，自己「唔集中精神（分藥）搞錯咗就好麻煩」，盼政府能幫忙分藥。

僅6.2%受訪者覆診時夠時間反映藥物問題

調查亦發現，有約四成長者服食藥物後，有不知名的不良反應，更有一成受訪者經常出現這種情況，而其中僅有不足一半會在不適後，向親友或醫護求助，其餘則不處理或自行調整劑量或停服。伍伯伯指，自己進食藥物後經常頭暈，但一般會繼續服用，擔心不服用藥物後更不適。他表示，醫生亦「無乜嘢做到，見我（血壓）又高咗就再開藥」。調查結果亦顯示，僅6.2%受訪者在覆診時有足夠時間與醫生反映藥物問題，其餘四成表示「間中有」，有五成半更表示「完全沒有」。另外在取藥時，亦僅有12.5%經常有充足時間向藥劑師提問，反映大部分有藥物問題的長者求助無門。

另外，調查結果亦反映，公營專科門診大量開藥，導致大量「剩藥」的浪費，有九成半受訪者過去半年有藥餘，過半更表示經常有相關情況出現。香港社區組織協會幹事連瑋翹表示，醫管局應參考外國「藥物最佳化」的措施，剔除並整合不同藥物，同時為長者預先分裝藥物，便利長者並保障他們的安全。他亦建議，政府將藥劑師納入院舍最低人手要求，讓藥劑師為居住院舍的長者把關，定期檢視並優化長者的藥單，並幫忙備藥及解答長者有關藥物的問題。

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