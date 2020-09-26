武漢肺炎●專題︱街坊食肆爆發一個月內急速散播 慈正邨一廈逾17人中招最傷

今年7月5日坪石邨彬記粥麵店一名59歲男員工確診，揭開本港第三波疫情序幕。 一個月內疫情急速擴散，導致鄰近的慈雲山區淪陷，累計居於慈雲山區及坪石邨最少有211名居民中招，波及24間食肆曾有確診者光顧或爆發，涉及最少181人。不過於密集的屋邨內也出現兩極化現象，如慈正邨及慈樂邨分別有10座大廈，各有一座大廈於疫潮中幸保不失，沒居民確診，但也有大廈有10多人確診；坪石邨也有同類情況。呼吸系統專科醫生梁子超表示，大廈有否爆發涉及很多隨機因素，如居民曾否到爆發地方，當大廈出現傳染源，再出現繼發性個案風險增加；最重要當有爆發時要及早實施社交距離等，減低傳播。

慈雲山是第三波疫情重災區，坪石邨及慈雲山區最少有211名居民中招，包括坪石邨、慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨、慈安苑、慈愛苑及慈華里5號。當中慈正邨正康樓情況慘重，最少有17人確診屬最多，其次是慈安苑安欣閣有15人，及慈樂邨樂旺樓有14人，樂祥樓有10人確診。慈正邨正安樓、慈樂邨樂信樓、樂誠樓及慈愛苑愛聰閣各有7人確診。

不過區內也有大廈幸保不失，如慈正邨有10座大廈，當中只有正旭樓無人確診；慈樂邨也有10座大廈，只有樂天樓無人確診。而坪石邨7座大廈中，只有鑽石樓無人確診。

46人與彬記群組有關

慈雲山區及坪石邨淪陷，與食肆爆發有很大關係，不少病人有可能是從食肆感染。兩處共有24間食肆曾有確診者光顧或爆發，涉及直接及間接感染最少181人，包括彬記粥麵店（連同建榮食堂及佐敦新發茶餐廳共46人）、慈雲山中心的翠河（38人）、薀莎（26人）及百匯軒（32人）。慈雲山中心的大家樂有7人、坪石邨商場富港酒家，該商場的大快活及慈雲山中心的中心點分別也有4人。

衞生防護中心曾表示，部份患者沒特別高危因素，不少長者日常生活主要是飲茶及到街市買餸。食肆雲集及有濕街市的慈雲山中心，最少有83名確診者曾前往。短時間內在人口密集的坪石邨及慈雲山區出現大量確診者，而且周遊於區內不同地方，不排除透過人與人接觸及環境污染，一個月內急速傳播。

各區街市群組牽涉至少150人

除慈雲山中心內的街市，全港數十個街市也出現群組，包括紅磡街市、黃大仙大成街街市、深水埗北河街街市、沙角市場、牛頭角市政大廈、元朗大橋街街市、屯門新墟街市、北區石湖墟、楊屋道及牛池灣市政大廈等，涉及最少150人。

梁子超表示，確診者較多的大廈及食肆可能出現爆發，若食肆只有零星個案，可能只是有確診者光顧而非爆發。同一屋邨可出現兩極化現象，有大廈有多名確診者，但有大廈零確診，可能是有住客曾往爆發地方，受感染後令大廈內出現傳染源，增加交叉感染及出現繼發性個案的風險，「一個傳一個座大廈就有爆發」。最重要當有爆發時要及早實施社交距離等，市民減少外出，減低傳播。

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