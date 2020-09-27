【本報訊】民建聯立法會議員周浩鼎、葛珮帆連月要求政府設立量刑委員會，令法庭必須重判被告，此舉被民主派質疑是削弱司法獨立之舉。民建聯創黨主席兼立法會前主席曾鈺成與黨友唱反調，指設立量刑委員會將影響司法獨立。惟他認為要挽回中央對香港司法制度的信心，可提高處理對法官投訴的透明度。有民主派立法會議員指，問題根本不在司法機構如何處理針對法官的投訴，而是有人因為不滿法庭判決，企圖改變現行制度來令法庭判決符合其心意。

民建聯周浩鼎、葛珮帆等建制派近月要求政府，設立量刑委員會和監察司法委員會，令法庭日後判刑時必須重判被告。中共喉舌《大公報》和《文匯報》亦配合，日前兩報更狙擊終院首席法官馬道立，斥他迴避司法機構改革、難釋公眾疑慮。曾鈺成接受Now節目《大鳴大放》訪問時指，若透過設立量刑委員會「唔畀啲法官亂咁判，咁我覺得就真係會影響司法獨立」。至於設立監察司法委員會的問題，曾鈺成也表示，「如果你話要有一般市民參加（監察司法委員會）嘅，坐喺度睇住嘅，你畀壓力畀啲（法）官，呢個我認為係好難同司法獨立嘅概念能夠脗合得到。」此番言論，與其民建聯黨友的建議可謂大相逕庭。

楊岳橋：問題是有人輸打贏要

不過曾鈺成亦提到，馬道立日前的聲明未能完全解決周浩鼎等人提出的問題，例如中央有些人對司法機構或部份法官失去信心。曾鈺成認為為了重建公眾、中央對香港司法制度的信心，可提高處理法官投訴的透明度，他說「（終院）首席法官會處理（投訴）嘅，但係點處理呢？我自己就會覺得，如果司法機構對於啲法官嘅行為嘅投訴，包括佢判案時候講嘅嘢之類，處理嘅透明度高啲呢，或者會有啲好處。」

本身為大律師的公民黨立法會議員楊岳橋指出，馬道立的聲明已指出現時已有制度處理針對法官的投訴，問題只是有人輸打贏要，不滿部份法庭判決，然後企圖透過改變現行制度來達致所有判決都符合心意。他強調，當權者若愛惜司法機關和司法獨立，便應在司法機關遭到不公平的評論時挺身而出發聲，尤其是律政司司長，「只有（律政司司長）做好本份，先可以做到司法獨立。」