港人心意卡打氣：盼與手足團圓

【本報訊】中秋將至，但抗爭者未能團圓。有區議員在旺角天橋擺「和你寫」街站，讓港人向12名被押內地及其他還柙「手足」寫心意卡。有中學生斥責，港府無心協助12港人回港，「林鄭唔係同習近平好熟㗎咩？」亦有來自台灣的太太專程來寫心意卡給所有為港奮鬥的年輕人，「他們的精神是香港的驕傲」。

街站下午3時許在旺角道天橋開始，不少途人駐足寫信，中六生陳先生說，12名港人也是「手足」，「唔好因為佢哋喺鹽田就忽視咗。希望佢哋中秋可返嚟團圓，就算返唔到，都要畀佢哋知道香港人冇遺忘到佢哋，撐住佢哋」。他批評港府無心插手協助該12名港人和家屬，「林鄭月娥唔係同習近平好熟㗎咩？成日握手傾偈㗎嘛，𠵱家又唔見佢幫得上手」。

「台灣太太」專程參加

同行中六生陳小姐也有向12港人寫心意卡，「知道佢哋會好擔心好驚，唔知香港政府到底會唔會幫佢哋，就叫佢哋振作，香港人會同佢哋抗爭到底」。

來港已35年的「台灣太太」陳小姐說，是特意過海來寫心意卡，不止寫給12港人，還寫給所有「手足」，「我的心給了所有為香港奮鬥的年輕人，他們的精神是香港人的驕傲」。對於有些人指摘年輕人示威就是「搞事」，她說這種想法太膚淺，「希望大家能好好深思，人的精神是需要自由的。我經歷過80年代香港最黃金的年代，30年後經歷了國安法，感受很深。在平常的生活裏，每個人都很懷念香港美好的日子，這是用錢買不到的，這種幸福每個人都經歷過的，真的很想回到以前的香港」。

油尖旺區議員蕭德健說，至現時為止共收到過千張寫給12名港人的心意卡，活動完結後會全數寄往鹽田收押所。