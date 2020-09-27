保就業計劃︱消委會直指超市推抽獎未能紓困 質疑「逆市奇葩」仲要申補貼

政府第二期「保就業」計劃向兩大連鎖超市惠康及百佳補貼逾億元，要求兩大超市將最少一半補貼回饋市民，其中百佳宣佈會以抽獎形式發放現金券，惠康則表示會鎖定300款貨品價格半年等。消委會總幹事黃鳳嫺今接受商台節目訪問時直言，明白政府想保持計劃的公平性，但不認為網上抽獎是幫助市民紓困的措施，「坊間有唔同聲音，（認為）超市既然係『逆市奇葩』，點解仲要申請保就業？」她亦提到私隱的問題，認為超市適當地取得有需要的資料，亦需適時刪除。

黃鳳嫺又提到私隱問題，指過去有大型抽獎活動都會出現問題，例如上網登記時有機會系統負荷問題，並指現金券對長者有吸引力，但他們不擅長上網，擔心有不法之徒以代為登記抽獎為名，誘騙長者提供個人資料，或收費幫助登記等。

她希望超市可注意私隱保障問題，適當索取個人資料，完成抽獎後應銷毀；而抽獎結束後，則應盡快公佈有多少巿民未有領獎而剩下的金額，期望過程保持透明度；並建議超市回饋予弱勢社群。

疫情下食米罐頭增幅逾一成

此外，黃鳳嫺也謂，消委會留意到疫情以來，超市一般產品價格波動不大，但個別品牌食米以至奶粉和罐頭都有加價，而且增幅最多超過一成，過往的「買二送一」等優惠都無再出現，對消費者開支會有影響。

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