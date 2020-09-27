確診未歸零 林鄭急商粵港澳健康碼

【本報訊】本港連續五日沒有錄得源頭不明個案，過去一周確診個案持續下跌，昨只錄得一宗輸入個案。特首林鄭月娥於facebook表示，會爭取與廣東省及澳門重啟討論健康碼，令市民早日成行，並會與其他國家商討旅遊氣泡，將來一紙核酸檢測陰性證明是出行必不可少。不過有專家表示，若本港未能做到連續最少14日沒有源頭不明個案，難以說服粵澳與香港建立健康碼。

衞生防護中心昨公佈，本周五僅錄得一宗武漢肺炎確診個案，患者為48歲男子，上周一（21日）發病。他確診前入住赤鱲角香港天際萬豪酒店，潛伏期間由巴林乘航機來港。本港累積個案至今增至5,060宗。

林鄭月娥於facebook表示，港版健康碼的技術開發基本完成，隨着疫情漸趨穩定，會爭取與有關當局重啟討論，早日讓市民成行。政府已與其他國家探討建立旅遊氣泡，短期內一紙或電子版核酸檢測陰性證明是出行必不可少。

許樹昌：須證疫情完全受控

不過政府專家顧問、中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，粵澳恢復通關前經過很長時間沒有本地源頭不明個案，本港要連續最少14日沒有源頭不明個案，才能說服周邊地方與港建立健康碼，「通唔通關要雙方同意，一個潛伏期冇源頭不明個案，先畀到人信心」。香港在通關上屬被動，要本地疫情完全受控，周邊地方才會接受。若以9月22日開始無源頭不明個案計算，直至10月5日才夠14日。

本港社交距離措施周四（10月1日）中秋節午夜屆滿，許樹昌指本港連續五日沒有源頭不明個案是好現象，食肆由兩人放寬至四人一枱已兩周，沒有食肆爆發個案，認為周五有條件放寬至六人一枱。「最好係連續14日冇源頭不明個案就最穩陣，但如果繼續冇源頭不明個案，又冇食肆爆發，都有條件放寬」。但他強調政府希望維持到長時間無本地及源頭不明個案，以便可商談通關，所以今次考慮放寬措施時特別小心。

醫管局早前表示，近期普通科門診每日只派發數百個樣本瓶作檢測，遠低於每日最多可派發約2,000個。呼吸系統專科醫生梁子超稱，疫情放緩後普通科門診檢測人數大減，影響監察社區效果，擔心社區可能仍有傳播鏈及源頭不明個案而未被發現。若受感染者於病情嚴重時才到急症室，病毒已在社區傳播。