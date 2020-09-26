CID涉偽造不追究口供被捕

【本報訊】再有警員知法犯法！今年4月，葵青警區刑事調查隊（CID）一名警員在青衣處理一宗店舖盜竊案時，涉嫌偽造不追究口供，其後被上級揭發，經調查後因涉嫌妨礙司法公正被捕，將停職受查。

事發於4月13日，一名懷疑精神有異的51歲女子，疑於青衣一間超市盜去一批食物，總值約1,800元，職員發現後報警處理，警員到場調查，以涉嫌盜竊拘捕該名女子，她其後獲准保釋候查。

冒簽遭揭發 保釋候查

據了解，葵青警區刑事調查隊第六隊當日接報到場調查，處理該案件的22歲警員涉嫌偽造一份不追究口供，及偽造簽名，指報案人不再追究。上級其後發現不追究口供有可疑，因口供由員工代替機構負責人簽名，懷疑有人妨礙司法公正，於是致電報案人確認並揭發事件。

新界南總區重案組接手調查，並於前日（25日）在葵涌區拘捕涉事警員，他涉嫌妨礙司法公正罪名，已經獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。消息指，涉事的葵青警區刑事調查隊全隊須接受調查。警方指被捕警員將被停職，強調警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

據了解，一般盜竊案件，即使拘捕疑犯，若證據不足、或調查後認為毋須送上法庭等，皆可以循不追究口供結案，惟需得到報案人同意。