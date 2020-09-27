蘋人誌：咒怨　陳志全

快必譚得志多歷陣仗，走在時勢鋼索上，9月初本文記者相約專訪，他答允了，豈知未克見面，不到數天他便遭逮捕，又不能保釋，還柙至11月17日再訊。事情發展大出多年好友、人民力量主席慢必陳志全的意外，他表示：「我們以為他可以保釋出來，他上庭申請保釋當天（9月17日）還將自己所有東西給了囚友，滿以為一定可以出來。」

東西易送難收，還柙期間物資每月配給，「最好笑牙刷也給了人，或者丟了，下個月才可再入貨，這幾天用手指刷牙。」記者想到悲處，擔心快必底褲也沒一條，光着屁股坐牢房，慢必解釋：「底褲有，他入了三條，爛了一條，等下個月再入三條。」譚得志未能重見天日，陳志全則離開立法會，泛民去留民調日內公佈，他拔步先走。

撰文：黃啟發

訪問慢必，須從快必說起，看似猝逢劫難，其實心中一早有了個底。陳志全透露，7月譚得志在粉嶺裁判法院申請保釋，打定了輸數，道別妻子，結果出乎意料獲准10萬元保釋，「與快必合作、與快必一起生活的人都有心理準備，你看見他好像玩命。」在這大時代的當口，抗爭者命隨時勢，但快必比誰都忘我，哪怕選舉取消了，他迄自擺街站，「有時我們在想，究竟他想選還是不想選？Miss Mo（毛孟靜）經常叫我提醒他小心，話不要說得太盡，但他沒有這些計算。」

快必一方面積極備選，一方面積極倒自己米，我行我素，不因出選口下留情，「之前有人說，為甚麼他在區議會輸給柯創盛，是否因為『小票』？」台灣政客選舉輸了也要謝票，只有香港參選人罵選民，譚得志便叫他口中的廢老、大陸厘別投給他，這種選舉文化俗稱X票，陳志全不說粗口，訪問當天以「小」代X，「如果你『小』少一些，可能會贏，畢竟只差百幾二百票（2019年輸187票），但他不計算這些，你不buy他小票，不投票給他，他不介意。」

齊不了的隊形

世道敗壞，人人蓄憤已久，快必是少數真的做到毋忘初心，即使因此在選舉工程中討不了好處，陳志全說：「說到尾，我們參選是想贏，想得到議席，但參選、得到議席不是終極目標，如果違背自己終極目標，即使讓你參選、得到議席又有何意思？我估計快必的想法是這樣。」問題來了，到底是誰違背了終極目標？慢必重申人民力量就是因為不滿傳統民主派而生，票債票償四個字正是出自他的手筆，只是八年前自己成了民主派一員，天天合作，總不能日日「小」泛民。

「到後來去留的爭議，我最鍾意有人講：『我哋唔係唔信議會，只係唔信泛民！』這跟我八年前參選議會一樣。到今日我要離開，仍祝福大家，你們認為做得到的，就在未來一年做吧。」去留民調公佈在即，他無意在訪問中再摻一腿，只想分析泛民踟躕不語之謎：「大家都不知道民意怎樣，怕伸個頭出來，無論走或留都會被罵，動輒得咎，因此寧願不說。」

「今日大部份議員都不是『很不想走』或者『不可以留』，而是想跟大隊，因為跟大隊安全──我又要用粗口──被人『小』都是『小』大隊，不是『小』一個人，但是大隊一直沒出現，所以你眼望我眼。」

直到8月16號朱凱廸撰文杯葛延任，次日泛民發聲明，指大部份議員傾向留守議會戰線，陳志全隨即表明自己不是主留派，他在訪問中闡釋：「其實留和走都不是死罪，我到今日仍說，留的人做到你所說會做的，便無悔，最怕大家不敢面對。」只怪當今世道動輒得咎，人人生怕捱罵，「我很早有這個覺悟，以前選民四年驗證你一次，現在日日驗證你，不止控制你的議項，還控制你的議程，例如有三件事，若你不先做他說那件，他都罵你。」

但求盡心開會

今次報道試圖盤點慢必八年抗戰，如果泛民派中有派，他自言是寸土必爭派，「我向來都是寸土必爭派，我很早便有個覺悟，其實立法會議員可以做到甚麼？你的政綱全是你想得到的東西，但你不會得到；建制派的政綱也不會達成，只是政府剛剛想做，或不介意早一日做，這叫達成。反對派只能做一塊石頭，阻撓政府，令惡法及大白象工程撥款不能長驅直進。」當寸土必爭遇上議會抗爭，首先要開足會，這是他的硬道理，「先別說武鬥、掟甚麼、衝甚麼、打架，單說文鬥也未盡全力，出席率低過建制派很多。」

「他們經常嘲笑黃定光睡覺，我說你們沒資格笑他，黃定光是立法會最勤力的建制派，他睡覺也在議事堂睡，他責任心強。其實他可以入房睡、回家睡，他可以三點不露，他可以搞自己生意，投票才回來，但他在這裏睡。」

說黃定光是最勤力建制派，可能過甚其詞，但陳志全一定是民主派勤工獎得主，上年度出席率98.8%，冠絕這邊，只低過對家陳凱欣，但陳小姐2018年才展開議會生涯，單計出席次數自然不及同宗這位，「你們民主派好些人只有70%上下，你怎能說別人？這個成績表拿出來，你說甚麼議會抗爭？議會抗爭首先要出席才可抗爭，你連出席都沒有。」他只好要求泛民盡心盡力開會，「如果你仍要考慮，等如你去見工，老細要求你90%出席率，你說：『Er，我考慮吓⋯⋯』我沒話說。」

當寸土必爭遇上寸步難行，就是今天寫照，人人犯禁，事事觸令，他便有案在身，涉及去年5月逃犯條例法案委員會衝突，「以前爭個位，覺得個位好正，高薪厚職，又尊貴的議員，去到這個世代改變了，現在爭個位去犧牲。」

「議會抗爭，值得留下戰死沙場嗎？我的朋友說當然不值得。如果最後剩下三個人拚命戰死沙場，我OK，但若有二十幾人，仍然只有三個人戰死沙場，那就要想想。」

說戰死太沉重，畢竟比武較技從不是他的選項，「我咁大個仔未試過你一拳、我一腳的打交。經常說外國議員打交，但你不會看見外國議會保安與議員衝突，只有議員與議員打交，保安便會散開，等一邊打死，國民黨、民進黨都是這樣。香港不是，香港沒有議員與議員打交，只有議員與保安衝突，所以我不明白郭偉強為何要動手，他說要保護保安，黐線，議員反過來保護保安，那要保安來做甚麼？」

在快必身上學曳

慢必從小避免衝突，一意服從老師，同學自管逃學，但逃不過他的篤灰，好小子最終落得個全班杯葛的下場，「極端到中四做班長，中五零票，沒人選我，最好朋友也不投我票，今天回看就是維穩。我識了快必，才在他身上學曳。」好一個譚得志，將雪條放同學衫袋，用樹葉拾起狗屎擦女同學頭髮，去到商台又不滿電台總監，塗改液扮忌廉，擠在對方的生日蛋糕上，陳志全說：「當時我們做創作人，一定要打破常規，要頑皮，太乖做創作不行；從政，我一直反思過去太乖、太服從老師，重新反省怎樣做反對派。」

記者問到抗爭前路前景，他答：「一個小小議員在議會裏面，如果我告訴你從議會角度我有甚麼光復香港的大計，你也不會相信我，我只有幾件事希望在任何崗位都做到，第一不要令香港人死心、灰心，第二不要讓對家贏我們，民意去了政府、保皇黨、中共那邊，第三希望國際社會仍關注香港，幫助香港成為民主自由人權法治的社會。」

要是泛民達成35+，形勢自當逆轉，「其實我們參與所謂35+運動，作了很大妥協，我們過去對功能組別三不，不參選，不投票，不提名，但你要35+，除了地區直選得到最多議席，一定要靠功能組別，去到35+就是寸土必爭，功能組別都玩。若你再問下去，選委、特首又如何？今日我不能一句答到大家。」

如有真普選，陳志全會參選特首。民主無期，一年長假卻擺在眼前，競逐下屆立法會前，他打算整理香港同志運動歷史，成立「Gay金」，讓每位同性戀者去世時捐出約5%遺產，幫助同志。比起「基」建，記者對他的修行更有興趣，話說1970年日本真言宗和尚組成咒殺團，每天在造成污染的企業門口誦經下咒，果然咒死了17名負責人。

「如果我不做議員，回去修行，學好咒術，再回來眾籌組織咒怨隊，日日去政總咒Q佢，都有市場。無助之下你可以做乜嘢呢？好認真咁咒佢冚家鏟，都係一個力量！」