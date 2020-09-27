警改傳媒定義︱網媒聯盟斥篩選監察者本末倒置：記者無分真假 只分專業與否

警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，僅承認已登記政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS）的機構，香港網絡新聞工作者聯盟批評警方「帶頭製造不公平」，質疑政府及警方本是被監察一方，「被監察嘅人篩選邊個監察佢，呢啲叫做本未倒置」，認為將媒體分成不同階級，有違公平原則，強調會繼續採訪。

曾任傳媒多年的立法會議員毛孟靜，今午聯同香港網絡新聞工作者聯盟召開記者會，反對警方修改《警察通例》的傳媒定義，《米報》、《和你報》及蛋蛋俱樂部代表亦有出席，但未有發言。聯盟發言人林匡正指，不論根據《基本法》或是國際標準，特區政府及警方都沒有資格認證及篩選傳媒。林解釋指，「做傳媒嘅兩樣嘢，報導真相、監察政府」，質疑政府及警方身為被監察者，卻篩選誰人負責監察自己，是本末倒置，重申記者無分真假，只有分專業與否。

網媒登記GNMIS 遭新聞處嘲非大眾傳媒

林匡正又指，GNMIS系統僅為政府向傳媒發放消息的渠道，質疑警方及政府以此排除部份媒體是偷換概念，強調警方應一視同仁，「而唔係帶頭製造不公平」。他亦指，新聞處登記制度不但落後，重點更在於不應篩選傳媒。他透露有網媒嘗試向新聞處查詢登記GNMIS系統時，被指非大眾傳媒。他指受眾少，不等於有關機構不是媒體，「呢樣嘢應該交返畀市民讀者去睇」。他暫時並無有關網媒登記遇困難的數據資料。

建制派一直要求政府向記者發牌，毛孟靜指，政權一直希望控制意識形態，認為政府希望建立發牌制度，但擔心引起太大反彈，「唔夠膽離開文明底線」，惟警方現時變相建立發牌制。她又反駁指新聞處登記制都無法涵蓋全世界各大小媒體。毛稱難以預計政府下一步會否正式建立發牌制，但政府明顯逐個界別箝制，包括司法、教育界等。

網絡媒體Free HK Media 的記者姜牧師則指，自己曾在非示威現場並在沒有戴上記者證及沒有穿反光衣下，拍攝到偷竊情況，當場有街坊要求記者停止拍攝，但有警員指他有相關權利拍攝；但在抗爭現場同樣採訪，則遭受警方不一樣對待，質疑警方行事標準不一，又指警方修改內部員工守則後，聲稱便利記者工作的做法，令人百思不得其解。

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