928六年︱87顆催淚彈成政治啟蒙 中三雙妹嘜今投身港大學生會「慶幸參與傘運」

從2014走到2020。曾經震撼港人的87顆催淚彈，現在看來已成歷史煙塵；昔日在夏慤道橋底振臂吶喊的學生領袖，大多退下高台，或官司纏身，或流亡海外、歸家無期。當年中三女生葉芷琳（Edy）及鄭凱盈（Tracy）在佔領區整理熱心港人送來的物資、仰望高台上的學生領袖，恨自己只是能力有限的小女孩。六年後，高台早已不存在，傘運的回憶卻植根二人心坎，這對雙妹嘜一起升大學、上莊，當上今屆港大學生會會長及外務副會長。

記者 關玉婷

雙妹嘜坐在港大學生會大樓一隅話當年，說起印象深刻的畫面，並非清場後的滿目瘡痍，或是眾人鋪出「紅海」之類的情景。Edy現在回想，忽然一臉靦腆：「我記得當時喺銅鑼灣佔領區，見到岑敖暉……跟住嗰時岑敖暉遞咗支水畀我，我就好開心！」說罷兩人開懷大笑。

2014年9.28當日，Edy因家人擔心安全而沒有到金鐘。在家看着直播中煙霧瀰漫的夏慤道，心急如焚，不斷打電話給好友：「嗰時我第一樣諗起就係Tracy一定出咗去！」Tracy笑道：「係，但其實嗰時（放催淚彈時）我已經返咗屋企。」那87粒催淚彈，兩人半口也沒有吸到。但和很多90後一樣，雨傘運動是她們的政治啟蒙。「咁大個第一次見到咁嘅場面，就算新聞睇都係好震撼。」Edy道，自己本來是「港豬」，自那天開始會和家人討論政治，幸而兩人的家人都與她們同一陣線。Tracy經歷傘運才明白，民主不只是政治議題，還與民生息息相關。

示威者後來佔領了靠近她們中學的銅鑼灣街道。學校停課，兩個小妮子便「大條道理」到佔領區去。眼見熱心人帶來了許多物資未及分發，她們便幫忙整理，漸漸在一角搭成了物資站。身形嬌小的兩人忙着遞水、派退熱貼，「好多人會叫我哋妹妹仔！」

Tracy回憶道，那一年夏慤道橋底的高臺總是有很多人輪流上台發言。後來開始有人高呼不要「大台」，她當時只覺天方夜譚；Edy當年有感自己能力太小，仰頭看見站在高臺上、只比她年長數年的學生領袖們，難以想像他們承受的壓力有多大，心想如果自己可以做得更多就好了。

Edy：冀啟發其他人

六年過去，兩個當年在物資站默默遞水的「妹妹仔」一同成了港大學生會成員，進駐了門上仍貼有殘舊的「我要真普選」黃色貼紙的學生會會室。Tracy指當年受了許多同路人啟蒙，「好希望自己做大學生時都可以啟發到其他人。」

2019年，社運真正無大台、如流水；2020年，喊一句口號也可能身陷牢獄。Edy直言要找到大學學生會在社運的角色絕不容易，在「港版國安法」實施之後尤甚。惟望跟隨着前人的步伐，在滿途荊棘之上摸索前行、一步一腳印。

「當時有去參與（傘運），我覺得好慶幸。」她笑道。

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