紀錄片《刑●暴●誌》揭公安酷刑 親身體驗「死人床、棺材倉」 籲港人精神肉體上需準備

與香港抗爭者一樣，中國維權人士長年與中共抵抗，當中不少人在囚禁期間遭受酷刑對待。團隊「T2KY」透過記述中國維權人士的經歷，並邀請幾位香港民主派人士，親身體驗公安曾使用的酷刑，拍成紀錄片《刑●暴●誌》。

《刑●暴●誌》今日（27日）首映。各個參與製作的民主派人士在片中表示，親自感受酷刑讓他們聯想到，香港離酷刑治港並不遙遠，希望香港人在精神與肉體上都加以準備。

陳皓桓：酷刑其實係發生緊

在片中，民陣副召集人陳皓桓需體驗「死人床」，四肢被鐵鐐銬在硬板床的四角，無法動彈。陳在片中直指，「終有一日，共產黨打到嚟，就真係會變成咁。」他在映後會上指，希望香港人在繼續抗爭同時，精神與肉體的鍛鍊都十分重要，笑指「坐直個人同飲多啲水，真係好重要。」

而在體驗「棺材倉」一個多小時的社工陳虹秀在片中直指，酷刑早在香港出現，「（酷刑）係咪真係無可能？發生緊啵。有位同工負責嘅細路，俾人打斷咗三條肋骨。（酷刑）其實係發生緊，只係無聯想到酷刑度。」而在映後談上，陳亦提到她認為類似「棺材倉」的酷刑最容易在香港出現。

製作團隊代表形容所挑選的酷刑已是不會構成長遠傷害，而且體驗時間較短，相比起中國抗爭者所受到的傷害已微不足道。不過，團隊希望以影響方式將酷刑狀況呈現於觀眾眼前，「而唔係睇新聞咁，睇完就算。」

陳皓桓：獄中手足唔想被當係condom

製作團隊代表又認為，自中共對港鎮壓越演越烈，兩地人民對立亦變強，令港人較少關心中國的維權人士，故希望透過紀錄片連結兩地抗爭者。陳皓桓提到維權律師一直為「被送中」的12名港人爭取權益，形容中國抗爭者與港人一樣，面對中共這個共同敵人。

另外，學者陳健民在片中分析指，於2022年前，中共會用盡方法消滅香港民主勢力，以求新一屆政府能「重新出發」。而在映後會上，包括陳健民在內的嘉賓均坦言，對眼前去路並沒有明確方向，但認為只要人心不死，總有希望。

議員張超雄指，香港抗爭將不會在短期結束，港人需在不同領域維持專業，不應抱持「只爭朝夕」的心態。

討論到香港被囚手足時，陳皓桓提到，獄中手足最大願望並非港人為自己解困，而是港人不要放棄抗爭，「唔好當我哋係『condom』，繼續做，盡力做所有可以做嘅嘢。」陳健民則呼籲港人為獄中手足寫信，讓他們感受到自己沒被遺忘。

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