12港人送中︱關注組踢爆警套料扮工！錄口供僅八卦家屬點合作搞記招

12名港人涉偷渡被扣留深圳鹽田看守逾一個月，部份家屬早前到灣仔警察總部報案，要求警方調查中國海警有否「跨境執法」、公開香港水警巡邏位置及海事處雷達記錄，12港人關注組今天（27日）披露，警方當日為家屬錄口供時僅關注涉事港人失蹤前行徑、失蹤後有何人聯絡報案人，如何能組織記招，從未正面回應家屬報案要求，批評警方轉移視線，「套完料就扮做咗嘢」。

香港警方昨天罕有就內地正處理的案件發聲明，表示深圳公安將向鹽田檢察院呈請批准逮捕有關人等，又指警方正調查是否有人組織及策劃跨境犯罪行。12港人關注組今晚在facebook發文指，早前家屬集體報案，但警方只關心家屬為何認識彼此、為何能組織記招，「套完料，就托辭話唔會幫家屬同中國聯絡，準備close file」，並透露警方當時僅從家庭背景、失蹤前的行徑、失蹤後有何人聯絡報案人等方向問話。

關注組並指，警察聯絡事務科黃俊康事後回應家屬，指入境處已協助家人聯繫中國單位，警方不會就核實身份、了解情況及委託律師事宜再跟中國聯絡，關注組反駁指沒有人期望警方進行有關工作，「家屬係要求警方調查中方有冇『跨境執法』，要求警方調查及公開當日的事發經過」，批評警方回應「完全係轉移視線、混淆視聽」。

關注組重申，家屬要求警方交代12人被中國海警拘捕的日期、時間、地點和過程，並交代有關過程有否出現傷亡、調查中國海警有否「跨境執法」、提供水警事發當日的巡邏路線及位置，並與海事處聯絡，公開事發當日的船隻雷達紀錄。

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