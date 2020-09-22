武漢肺炎︱亞博館旁臨時醫院料4個月內落成 採「組裝合成」技術興建

武漢肺炎疫情持續，政府早前公佈將於亞洲國際博覽館旁興建臨時醫院，及在亞博館建治療設施。發展局局長黃偉綸今日（27日）在網誌透露，建造工程團隊已於本月19日開展2項前期工作，其中臨時醫院會採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建，期望4個月內建成。

黃偉綸指，承建商正與建築署及醫管局等溝通，改善設計圖紙，以確保組件設計符合法例要求和消防安全標準等，內地廠房亦陸續開始生產模組程序，預計臨時醫院落成後，可提供容納逾800張病床的負氣壓病房和相關醫療設施，項目的興建費用由內地全數承擔。

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社區治療設施4周內竣工

另外，政府早前公佈在亞博館內增建的治療設施亦已施工，費用亦由內地承擔。黃稱，現時亞博館1及2號展館內有約900張病床，而進一步擴展的社區治療設施設於8至11號館，提供近1,000張病床。病床隔間、負壓病房模塊大部份已經放置妥當，隨後會搭建員工設施、安裝機電設備及水喉渠管等，料整個建造工程約4星期完成。

黃稱，亞博館的原設計不是用作治療設施，加上晚間機組運作模式，不能24小時提供冷氣，故需加強冷氣系統。工程人員與建築署及亞博館商討後，決定加裝8台獨立風冷式製冷機組，每個展館2台，分別為200噸和100噸，冷氣系統亦需加上足夠空氣過濾器。

黃偉綸稱，他與食衞局局長陳肇始、醫管局行政總裁高拔陞等早前參觀了一個室內負壓病房模塊，他引述承建商代表指，病房出入口加設了雙重門，製造緩衝間，可穩定房內負氣壓。另外，每間病房會擺放「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，將病房內的空氣過濾後才排出室外。

亞博館內會設置共40個負氣壓間隔，每個最多放置4張病床，即可提供160張負氣壓病床，現時全部負壓病房模塊已完成組裝。

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