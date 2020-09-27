【中醫說理】家中用餐都可以食錯嘢

每年這些月份，也較多病人提出，有「無故」腹痛瀉臭數天，可能食了某店的⋯⋯今年疫情，在網上收到很多提問，無外出兩周、自家煮，也「無啦啦好似食錯嘢咁」。

面對面四診，可開藥解決病情，也未能查出是哪一餐或吃甚麼引起問題，隔山打牛就更難，但多數不是「無故」或「無啦啦」，通常只是自己沒有留意原因。

香港夏天又濕又熱，一碟新餸放半小時，有一些已稍變質，更何況翻熱舊餸。

工作忙，我也翻熱隔夜餸，兩害取其輕，隔夜餸只要本身調味醬料少，煮法健康，即使翻熱也比酒樓茶記外賣或街外食品好得多。

外出用餐，即使只是一杯飲品，腹痛泄，是常見事。隔夜餸，雖已好很多，但時日久了，出現一兩次問題，亦在所難免。所以本文重點說，食錯嘢時的注意點。

腹痛泄後，要清淡和平和，兩者缺一不可。

清淡及平和跟藥方、世事、育兒⋯⋯一樣，無有定法，但若不把小量條件寫出來，只用精簡言語，就會誤把平常當平和，罐頭、壽司、拉麵也當成清淡。

沙律、果汁清淡，麥皮、啡、茶平常，但兩者也不平和，前者太涼，後者礙胃，不論感冒、腸胃不適也不宜。

湯麵、粉，即使不飲湯，湯底味精已被麵、粉吸收，根本不清淡，燴飯湯飯更是。魚蛋燒味，味精醬汁極多。說着說着，病人就打斷我：「你不如講有咩食得。」

我：自己煮，鹽糖豉油都無問題，但蠔油魚露雞粉菇粉嗰類就唔好落。

病人扁嘴無出聲⋯⋯

我：返工帶唔到飯，出街食，就寧可食碟頭飯。醬汁撥開佢；唔怕俾人覺黐線，就用杯清水，洗一洗先食啲餸。

症狀消失後要戒多一段時間

身體是很有義氣的機器，透支很久才會出聲（出現病症），稍為好轉，就會繼續默默被摧殘，捱不下去時，才又出聲。

通常要求病人，症狀消失後，再戒口多2周，以免舊病未好，新傷又來。

不要太快食成藥

不好的東西，就容許身體自救，把它清出來。只要不是本身太弱，年紀太大太小，病情太重，就先等半天至一天半，以免閉門留寇，手尾長。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！