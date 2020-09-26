【本報訊】涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳因洗黑錢案刑滿出獄將近一年，當日他在全港市民面前聲稱會到台灣自首投案，至今仍未兌現承諾。潘媽媽無奈發出最後通牒：「陳同佳，若你尚有一絲人性，10月23日是你自首的最後限期。」無助的潘媽媽兩年來曾向民建聯、特首辦、律政司長鄭若驊及保安局長李家超求助均失望而回，她再次接受本報訪問，要求林鄭回應一位母親的訴求：「林太，你不嬲都話為市民所急而急，希望政府盡快同台灣協調，協助陳同佳去台灣自首，希望你盡快回應我哋！」

記者：金敏琍 曾海帆

10月23日是陳同佳因洗黑錢案刑滿出獄一年日子，但他一直未兌現承諾赴台自首，潘媽媽接受本報專訪時表示，「阿女係枉死⋯⋯如果我唔再出來同傳媒講嘢，阿女呢單案就石沉大海，唔可以再討回公道，我想問吓陳同佳你幾時會過去台灣自首，唔好再漠視我哋，快啲出來回應。」

屢求助政府民建聯無果

作為受害人母親，她給了兇手足足一年的時間反省，她說這是對陳的呼籲，亦是最後通牒，「你仲要拖啲乜嘢？10月23日前你一定要去兌現承諾，因為全世界市民都聽住你講乜嘢，你話要自首，但一年喇，你做咗啲乜嘢？你每日瞓得着咩？你腦內冇畫面，點樣殺害我個女？你對得住我個女，對得住自己咩？」

對於潘曉穎母親促請陳同佳在10月23日前赴台自首，一直協助陳的管浩鳴牧師回應記者時指，「等我下星期和同佳及家人見面後再回覆各位。」

過去兩年，潘媽媽一直避開傳媒，她表示當初深信政府可以為民請命，兩年多來曾寫超過十封信件予特首林鄭月娥以及多個政府部門。女兒遇害後約兩個月，潘媽媽曾去信特首辦、律政司及保安局，其後於每隔一至三個月都不厭其煩再次去信予上述三個部門，可惜並非每次都得到回信；不過即使收到回信，都是官腔式回覆，對幫助曉穎討回公道毫無幫助。在無可奈何下，潘媽媽只能站出來，「自己唔係政治人，不懂政治，以為係可以真係幫到阿女，但到現在仲未可以幫阿女討回公道，陳同佳仍未赴台。」

她說當初在朋友介紹下，找民建聯協助，民建聯的李慧琼及周浩鼎曾在去年初偕潘媽媽舉行支持修例記者會，可是去年中開始，相關人士雖回覆會跟進，但再無實質行動。

面對公眾、面對傳媒，再次憶述女兒如何被殺害、行李篋藏屍、棄屍荒野等的畫面及認屍過程，潘媽媽頂着無比壓力，每次談到女兒遭遇，眼淚都一再決堤，「阿女當時一定好無助、好恐懼，幾耐先斷氣呀？你（陳同佳）有冇認過自己做咗啲乜嘢呀？你每日都有覺好瞓，你係咪人嚟？」

這幾天，她多番呼籲陳同佳赴台投案，可是陳自去年10月23日出獄後未再公開露面，管浩鳴日前回覆傳媒驚爆陳仍住在「安全屋」。潘媽媽嗚咽表示，自愛女離世後，她患上抑鬱症，每晚服兩種安眠藥才能入睡，但陳同佳卻每晚高床暖枕，對此她滿腔怒憤「陳同佳你每一晚都瞓得着咩？你親手殺死阿女，阿女無助同受痛苦，係冇人幫到佢⋯⋯你有冇人性？我每晚都聽見阿女喺度求助，但冇人可以幫到佢！」

倘陳赴台或替其求情

寶貝女兒枉死，潘媽媽曾想過自殺，但最終放下負面思想，許下承諾餘生要為女兒討回公道，對於陳同佳何時赴台，她設定下月23日為最後期限，若他仍無表態，不排除進行公眾聯署等行動施壓。她坦言無法如林鄭所說的「釋懷」，只望陳仍存一絲人性，做個負責任的人，「如果佢過去，我哋可能考慮幫佢求情，但永遠唔會原諒佢。」